Potvrđen potop Trumpa i republikanaca: Demokrati preuzimaju kontrolu nad Senatom

Demokrati su u srijedu osvojili dva mjesta u Senatu u ključnom drugom krugu izbora u Georgiji, što znači da stranka preuzima kontrolu nad gornjim domom Kongresa, a to će omogućiti izabranom predsjedniku Joeu Bidenu da lakše provede svoju agendu.

Demokrat Jon Ossoff osvojio je 50,3 posto glasova a republikanac David Perdue 49,7 posto nakon 98 posto prebrojanih glasova, objavili su Edison Research i više američkih televizijskih mreža, uključujući NBC i ABC.

U drugoj utrci pobjednik je demokrat Raphael Warnock koji se natjecao protiv republikanke Kelly Loeffler, projekcije su televizija NBC, CNN i CBS.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL U.S. President-elect Biden campaigns for Democratic U.S. Senate candidates Ossoff and Warnock at a rally ahead of runoff elections in Atlanta, Georgia Democratic U.S. Senate candidates Jon Ossoff and Raphael Warnock campaign together at a rally ahead of runoff elections in Atlanta, Georgia, U.S. January 4, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst JONATHAN ERNST

Ovo je bio drugi krug jer u prvom, 3. studenoga, nitko od kandidata nije osvojio 50 posto plus jedan glas.

Sam Ossoff u srijedu ujutro po američkom vremenu ustvrdio je da je osvojio mjesto u Senatu pobijedivši u ključnoj utrci u Georgiji republikanskog kandidata za reizbor, koji nije priznao poraz.

Republikancima je trebala jedna pobjeda da zadrže većinu u Senatu. Sada će omjer u Senatu biti 50-50, ali presudan glas pripada potpredsjednici Kamali Harris.

Demokrati će preuzimanjem kontrole nad Senatom dati Joeu Bidenu poluge vlasti potrebne da provede svoj program kad uđe u Bijelu kuću 20. siječnja.

Demokrati već imaju kontrolu nad Zastupničkim domom i od 20. siječnja imat će i nad Bijelom kućom kada na dužnost stupa Joe Biden.