Dekanić nije došao zbog temperature, sudac zaprijetio da će ga idući put privesti policija

Dvadesetak ljudi uzalud je došlo u Kongresnu dvoranu na Prisavlju, tzv. Kockicu. Tamo je trebalo početi suđenje, skupini predvođenoj Damirom Dekanićem, bivšim voditeljom Sektora komunalnog i prometnog redarstva Grada Zagreba. Suđenje je sa zagrebačkog Županijskog suda izmješteno u tzv. Kockicu zbog epidemioloških mjera, a početak suđenja odgođen je upravo zbog nedolaska Dekanića.

Njegova odvjetnica sucu Draženu Kevriću, predsjedniku sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, kazala je da Dekanić na raspravu nije došao jer ga je zbog visoke temperature njegov liječnik obiteljske medicine poslao da napravi PCR test. Kako u spis nije dostavljena nikakva medicinska dokumentacija, sudac Kevrić obranu je obvezao da je dostavi u sljedeća tri dana. Ako to ne naprave, Dekanića će na sljedeću raspravu dovesti policija. Osim toga, sudac Kevrić tražio je i da se dostavi kada je točno liječnik Dekanića poslalo na PCR testiranje.

- Zanima me kada je to točno bilo, jer ako je to bilo koji dan prije ove rasprave, onda je optuženi imao dovoljno vremena da napravi test i dozna je li COVID pozitivan. Taj nam podatak treba kako bi odlučili hoće li on snositi troškove dogode rasprave - kazao je sudac Kevrić.

Što se pak tiče optužnice, osim Dekanića, optužen je i Davor Jelavić, koji je bio pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba te je u inkriminirano vrijeme bio nadređen Dekaniću. Jelavić je osim u ovom slučaju optužen i u aferama GUP i Nadstrešnice. U aferi GUP je nepravomoćno uvjetno osuđen, dok suđenje za aferu Nadstrešnice još traje.

Osim njih dvojice na optuženičkoj klupi sjede i Goran Batur te Viktor Forjan. Prvi je bio načelnik Druge postaje prometne policije PU zagrebačke, a drugi načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke. Nadalje još su optuženi Neven Prepelić, Mirko Jakičić, Anton Ljevar, Ružica Grgić, Marijan Tomašić i Dušan Terzin.

Prema optužnici Dekanić se tereti da je od siječnja 2011. pa do veljače 2012., sam i na traženje drugih osoba, stornirao i opraštao kazne za nepropisna parkiranja. Njega se tereti da je tako sredio najmanje 61 kaznu zbog nepropisnog parkiranja, au optužnicu su kao dokaz priložene neplaćene kazne i ceduljice s molbama da ih se stornira, koje su nađene prilikom pretraga. Uz kazne čije je storniranje traženo, prema optužnici, bilo bi napisano da je vozilo premjestio pauk ili da nema dovoljno podataka za vođenje prekršajnog postupka.

Dekanića se tereti i da je stavljao napomene da se "iz opravdanih razloga odustaje od daljnjeg vođenja postupka", a bilo je i napomena kako su fotografije nepropisno parkiranog vozila loše ili da je navedena pogrešna registracija. Nakon takvih njegovih napomena, parkirna kazna bi bila poništena bez ikakve argumentacije. USKOK smatra da se takvim postupanjem pogodovalo određenim ljudima jer su kazne poništavane policajcima koji su nepropisno parkirali, ljudima koji su zaposleni u gradskim tvrtkama, ali i Jelavićevom sinu. Dekanić je tijekom istrage nijekao krivnju.

Tko je Jelena Pavičić Vukičević? Bandić joj je vjerovao i sada će voditi Grad do izbora. Čeka ju teško razdoblje