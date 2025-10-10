Danko Končar preuzeo bi Debeljakov posao za MORH

Raskid ugovora između Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) i Brodosplita za gradnju pet obalno-ophodnih brodova (OOB) za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM) bio je samo pitanje vremena, piše Poslovni dnevnik. Prvi korak učinio je vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak početkom listopada, a raskid je potvrdio ministar obrane Ivan Anušić, ističući da je MORH već planirao prekinuti suradnju, ali ih je Debeljak preduhitrio. Početkom 2025. godine, kada je MORH preuzeo drugi brod, Umag, činilo se da postoji mogućnost dogovora o dovršetku preostale serije. Podsjetimo, ugovor za gradnju prototipa i četiri dodatna broda potpisan je još 2014. godine, za vrijeme premijera Zorana Milanovića i ministra obrane Ante Kotromanovića, a vrijednost ugovora iznosila je oko 53 milijuna eura. Prototip Omiš isporučen je tek 2018., dok je Umag završen s velikim poteškoćama, uz napore MORH-a da se riješi ovog "kostura iz ormara".

Unatoč početnim najavama, dogovor o nastavku gradnje preostala tri broda nije postignut. MORH je razmatrao zasebne ugovore za svaki brod, izgubivši povjerenje u Debeljaka, dok je on inzistirao na jedinstvenom ugovoru za sva tri broda, tražeći dodatnih 20 milijuna eura iznad MORH-ove ponude. Brodovi su trenutno dovršeni između 40 i 60 posto. U priču se nedavno uključio Danko Končar, vlasnik Brodotrogira i tvrtke Adria Docks, koji je izrazio spremnost za dovršetak preostalih brodova. Končar tvrdi da Brodotrogir, koji posluje stabilno i pozitivno već četiri godine, ima potrebne kapacitete, znanje i radnu snagu za ovaj posao. On je najavio slanje pisma namjere Vladi RH i predsjedniku Zoranu Milanoviću, vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga RH.

MORH, međutim, zasad ne pregovara s Končarom niti s drugim stranama, jer DORH najprije mora razriješiti pravne prepreke, uključujući pitanje vlasništva nad nedovršenim brodovima. MORH smatra da su brodovi njihovo vlasništvo jer su vojni, dok Debeljak tvrdi suprotno, upisavši se kao vlasnik. Spor oko vlasništva trenutačno je na Vrhovnom sudu RH. Brodosplit i dalje zagovara novi ugovor s MORH-om kao najracionalnije rješenje, dok MORH ne može jednostavno preuzeti brodove i predati ih drugom izvođaču. S druge strane, Brodosplit ne može prodati brodove drugoj zemlji bez izvozne dozvole MORH-a, što stvara pat-poziciju.

Pitanje je hoće li MORH uopće nastaviti gradnju ovih brodova, s obzirom na njihov fokus na nabavu dviju korveta za HRM, čija će cijena biti između 600 milijuna i 1,5 milijardi eura. Odluka o korvetama očekuje se unutar godinu dana, a pitanje je hoće li hrvatska brodogradilišta dobiti dio tog posla. Uz to, HRM se suočava s nedostatkom mornara – za Umag je jedva sastavljena posada od 20 članova, dok će svaka korveta zahtijevati stotinu mornara s dugotrajnom obukom. Pored toga, pitanje sudbine postojećih raketnih topovnjača ostaje neriješeno. Iako bi tri dodatna OOB-a bila korisna za HRM, prioritet MORH-a trenutno su korvete, a projekt OOB-a, čija bi ukupna cijena bila između 80 i 100 milijuna eura, čini se kao manje prioritetan i potencijalno previše problematičan za nastavak.