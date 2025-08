Danas temperature idu do 31°C, sutra opet promjena: 'Manje izražena od prošle, ali...'

Danas nas očekuje pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće vrijeme. Navečer na sjeverozapadu porast naoblake te mala vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar na kopnu većinom slab, ponegdje do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu većinom jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 °C, javlja DHMZ.

U subotu će na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti biti promjenljivo mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, osobito prema kraju dana. U ostalim krajevima djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C, u gorju malo niža.

- U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati vedrina. Uz to će biti i relativno mirno, sredinom dana ponegdje s umjerenim jugozapadnim vjetrom. Od jutarnjih vrijednosti temperature zraka oko 14 °C, najviše dnevne porast će do najviše 30 °C. U središnjoj Hrvatskoj podjednako, do 29 °C, ujutro pak od 13 do 15 °C. Nakon sunčanog dana na zapadu će se navečer pojaviti oblaci, s početkom subote na sjeveru su moguće i prve rijetke kapi kiše. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar.

I u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinu će dana biti sunčano, navečer s porastom naoblake najprije u Istri, ali trebalo bi ostati suho. Duž obale ujutro ponegdje umjerena bura popodne će okrenuti na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15 °C, na obali od 19 do 23 °C, a najviša od 26 °C u gorju do 30 °C na moru.

Prvi dan kolovoza Dalmatincima nosi skoro najveći mogući broj sunčanih sati, jutarnji burin pa maestral, povoljne biometeorološke prilike i dobar radni elan koji će podržavati za ljeto vrlo ugodan raspon temperature zraka od 15 °C ujutro u unutrašnjosti i 22 °C na obali do oko 30 °C sredinom dana.

Na krajnjem jugu Hrvatske većinom vedro, stabilno, prema unutrašnjosti uz slab do umjeren popodnevni razvoj oblaka. Vrlo će rijetko ujutro biti umjerene bure koju će brzo zamijeniti ili tišina ili maestral pa će i more biti najčešće mirno, temperatura oko 23, slična će biti i jutarnja temperatura zraka. Danju do 30, uz vrlo visok indeks UV zračenja - prognozirao je Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. za HRT.

Navodi kako će za vikend doći promjena. - Za vikend opet promjena. Manje izražena od prošle, ali vrijedna pažnje na kopnu osobito krajem subote na zapadu, u nedjelju na istoku. Nestabilno i u ponedjeljak, ali uz smirivanje i razvedravanje sa zapada. Temperatura u padu. Na sjevernom Jadranu nevera može biti već u subotu, osobito popodne. Pljuskova će u nedjelju više biti u Dalmaciji, a od ponedjeljka već uglavnom sunčano i stabilno - dodao je.

