Temperature danas i do 27 stupnjeva, ali onda preokret: Evo što nas očekuje za Uskrs

Prekrasno proljetno vrijeme nastavlja se u većini krajeva Hrvatske, a srijeda donosi dodatno zatopljenje, osobito u kontinentalnim dijelovima zemlje. Kako javlja HRT, u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuju se obilna sunčana razdoblja, a dnevne temperature mogle bi doseći i 27°C. Jutra će biti ugodna, s minimalnim vrijednostima iznad 10°C, dok će vjetar puhati umjereno iz jugoistočnih, južnih i istočnih smjerova.

Središnja Hrvatska također će uživati u sunčanom vremenu većim dijelom dana. Ipak, poslijepodne se u okolici Karlovca može pojaviti umjerena naoblaka, no kiša se ne predviđa. Dnevne temperature bit će znatno više nego u utorak, kretat će se između 22 i 25°C, uz povremeni umjeren južni vjetar.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj vrijeme će biti stabilnije u odnosu na kišoviti utorak. U gorju još ujutro može pasti pokoja kap kiše, ali se tijekom dana očekuje djelomice sunčano vrijeme. Na moru će prevladavati jako, ponegdje i olujno jugo, uz umjereno valovito do valovito more. Temperature će se kretati od jutarnjih 10 do 15°C, a tijekom dana dosezat će oko 20°C. Na obali je upaljen meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme zbog jakog juga.

Dalmacija će ostati pod utjecajem izraženog juga koje će tijekom poslijepodneva imati i orkanske udare, što bi moglo izazvati nove poteškoće u pomorskom prometu. Unatoč vjetru, vrijeme će biti pretežno sunčano, a temperature ugodne – od 12 do 16°C ujutro, te od 20 do 23°C tijekom dana.

Na krajnjem jugu zemlje, u dubrovačkom području, jutro će obilježiti vedro nebo, ali se prema poslijepodnevu očekuje postupno povećanje naoblake. Ipak, kiša je malo vjerojatna. Jugo će i ovdje biti snažno, na otvorenom moru moguće i olujno, a dnevna temperatura popet će se do 22°C.

Kako tjedan bude odmicao, osobito krajem četvrtka, kontinentalni krajevi mogli bi se suočiti s povremenim pljuskovima, lokalno i izraženijima, uz moguću grmljavinu. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, južnih i jugozapadnih smjerova, dok će u istočnim područjima češće puhati jugoistočni.

Na Jadranu se nastavlja dominacija juga, koje će i dalje puhati vrlo jako, s olujnim udarima osobito u četvrtak. Slabljenje vjetra očekuje se krajem petka i tijekom subote, a s njime i razvedravanje. Prema riječima meteorologa Izidora Pelajića iz DHMZ-a, temperatura će biti u blagom padu, ali Uskrs bi, prema trenutačnim prognozama, trebao donijeti stabilno i sunčano vrijeme – idealno za boravak na otvorenom i uskrsne šetnje. Pritom ostaje iznadprosječno toplo, tek će jutra razvedravanjem od subote biti malo svježija.