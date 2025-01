Niske temperature: Danas snijeg, za sutra izdana upozorenja za olujnu buru

Umjereno do pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana na kopnu mjestimice slab snijeg očekuje Hrvatsku u srijedu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i napominje da će se najviše dnevne temperature zraka kretati od -2 do 2, a na Jadranu između 6 i 10 Celzijevih stupnjeva. Nošenog jakim vjetrom snijega može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će na kopnu većinom biti slab. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna.

Što se tiče prognoze za sutra, DHMZ piše: Na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji pretežno sunčano, ujutro mjestimice s više oblaka. Drugdje umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje magla, a ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i slaba oborina. Popodne su moguća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima postupno će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu od 1 do 5 °C. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 6 do 11 °C. Za četvrtak je i izdano crveno upozorenje za Velebitski kanal gdje se ponovno najavljuje vrlo jaka, mjestimice olujna bura koja će tijekom noći malo oslabiti. Najjači udari vjetra bit će od 65 do 130 km/h.

Što se tiče stanja u prometu, HAK javlja du su za sav promet otvorene autoceste A1 Zagreb-Ploče-Karamatić između čvorova Sveti Rok-Posedarje i A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Otvorene su za sav promet i državne ceste Gračac-Zaton Obrovački-Karin, Maslenica-Zaton Obrovački, Omiška obilaznica, Paški, Krčki i most dr. Franja Tuđmana.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, kamp prikolice i motocikle. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.

Večeras od 20.30 sati do 5.30 sati na riječkoj obilaznici bit će zatvorena dionica između čvorova Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe. Obilazak iz smjera Zagreba je preko čvora Čavle, a iz smjera Križišća preko čvora Rijeka istok. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu te teretnim vozilima s priključnim vozilom na državnoj cesti Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje i na županijskoj cesti Bruvno-Mazin-Dobroselo.

