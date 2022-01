Danas ćemo doznati koliko Hrvatska ima stanovnika, kućanstava i stanova

Šezedest dana nakon završetka popisa stanovništva, kućanstava i stanova danas ćemo saznati koliko Hrvatska ima ukupno stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica. Državni zavod za statistiku objavit će prve rezultate popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. Kako je referentna točka popisa bio 31. kolovoza 2021. prema konceptu uobičajenog mjesta stanovanja, u popis stanovništva Hrvatske ušli su svi građani koji su uoči referentnog trenutka popisa živjeli u svom mjestu stanovanja godinu dana ili došli u mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

Rezultati će se još obrađivati

- Prvi rezultati popisa 2021. sadržavaju podatke o ukupnom broju popisanih osoba te o ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, statističkih regija 2. razine, županija, gradova, općina i naselja. Dakle, prvi rezultati odnose se na podatke o tri jedinice popisa, a to su stanovništvo, kućanstva i stanovi - kazala nam je Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica sektora u Državnom zavodu za statistiku, dodajući da su prvi rezultati još podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljna obrada podataka.

U Državnom zavodu za statistiku su još prije istaknuli da neće iznosti nikakve brojke prije današnje službene objave rezultata popisa i pri tome ostaju. Također, podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima bit će prikazani sve do razine naselja. Prvi put će osim podataka o stanovništvu po županijama biti objavljeni i podaci o tzv. NUTS regijama, odnosno o broju stanovnika u panonskoj Hrvatskoj, jadranskoj, Gradu Zagrebu i sjevernoj Hrvatskoj. Procjena demografa bila je da je Hrvatska od posljednjeg popisa stanovništva, kada je imala 4,284 milijuna stanovnika, pala ispod 4 milijuna ljudi te da danas ima oko 3,8 milijuna ljudi, no stvarni broj popisanih stanovnika Hrvatske saznat ćemo danas. U posljednjem desetljeću iz Hrvatske se iselilo, prema procjenama demografa, najmanje 350 tisuća ljudi, a samo ih je u Njemačku otišlo 310 tisuća.

Inače, ovogodišnji popis stanovništva provodio se u otežanim uvjetima pandemije, a prvi put bio je to dijelom i digitalni popis stanovništva jer se u prvoj, digitalnoj fazi popisa stanovništva, kućanstava i stanova od 13. rujna do 27. rujna samopopisalo 1,637 milijuna građana.

Popis dvaput produljivan

Od 28. rujna do 17. listopada trajala je druga terenska faza popisa stanovništva, koja je dvaput produljivana, prvo do 29. listopada, a zatim do 14. studenoga jer nisu bili popisani svi stanovnici, sva kućanstva i svi stanovi. Gotovo 8000 popisivača bilo je na terenu kako bi popisali one stanovnike koji se nisu sami popisali, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana. U popisu je sudjelovalo i oko 1100 kontrolora koji su nadzirali rad popisivača.

Nakon konačnih rezultata popisa stanovništva saznat ćemo kakav je sastav stanovništva po dobi, obrazovnim, migracijskim i ekonomskim obilježjima, državljanstvu, vjeri, materinskom jeziku, koji su glavni izvori prihoda građana, u kakvim stanovima i kućama žive... Saznat ćemo podatke i o mjestu rođenja hrvatskih građana, imaju li samo hrvatsko ili uz njega i neko drugo državljanstvo. Uz to što su kao i inače popisani samci, bračni i izvanbračni parovi, razvedeni, udovci i broj djece u kućanstvima, prvi put su tijekom popisa 2021. građani odgovarali i na pitanje žive li s osobom istog spola u životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu. Također, popisivani su i izbjeglice i tražitelji azila. No, na te rezultate ćemo još morati pričekati jer njihova objava nije predviđena za danas.