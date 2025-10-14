Damir Marić: Luksuzni brand se gradi emocijama, a ne samo informacijama

Jedan od najistaknutijih europskih kreativnih lidera, Damir Marić, Global Brand Director & Creative Strategist iz Njemačke, stiže na konferenciju Brands & Trends, koju Večernji list organizira 26. studenoga u zagrebačkom hotelu Zonar, za koju karte možete potražiti na linku. S više od dva desetljeća iskustva u dizajnu, marketingu i inovacijama, Marić je oblikovao strategije i kampanje koje su redefinirale komunikaciju globalnih brendova, kao što je Mercedes-Benz gdje je do nedavno godinama vodio globalnu brend strategiju i kreativni razvoj.

U razgovoru za njemački magazin Horizont, Marić je istaknuo kako se "luksuz ne prodaje tehnologijom, nego emocijama“. Po njemu, ono što razlikuje velike brendove nije broj konjskih snaga, piksela ili inovacija u dizajnu, nego sposobnost da kod ljudi probude osjećaj pripadnosti, uzbuđenja i inspiracije. – Emocija je ključna ako želite da ljudi ne kupuju samo proizvod, nego ideju i način života koji on predstavlja – kazao je Marić, objašnjavajući filozofiju iza uspješnih Mercedesovih kampanja.

Njegov je rad poznat po spajanju strateške preciznosti i kulturne intuicije, a Marićev potpis nalazimo u nekim od najzapaženijih suradnji između svjetskih brendova i suvremenih ikona poput Virgila Abloha, Monclera, Herona Prestona i Rogera Federera. Jedan od projekata koji su obilježili njegov rad svakako je film “Bertha Benz: The Journey That Changed Everything”, koji je Mercedes realizirao povodom Međunarodnog dana žena. U toj snažnoj, kinematografski oblikovanoj kampanji, ispričana je priča o Berthi Benz, prvoj ženi koja je 1888. automobilom prešla više od 100 kilometara – pothvatom koji je promijenio svijet i otvorio novo poglavlje u povijesti mobilnosti.

U intervjuu za Epica Awards, Marić je pojasnio kako je ideja bila pretvoriti povijesni događaj u emocionalnu priču o hrabrosti, inovaciji i ljudskoj upornosti.– Htjeli smo ispričati priču o ženi koja je riskirala sve da bi dokazala da je ideja njezina supruga vrijedna borbe, ali i više od toga. Htjeli smo pokazati da iza svakog tehnološkog izuma stoji ljudska emocija i želja za promjenom – kazao je. Upravo kroz takav pristup – u kojem tehnologija služi pričanju priča, a ne obratno, Marić gradi svoju filozofiju brendiranja. Zagovara veću slobodu kreativnim timovima i autentičnost u komunikaciji, bez klišeja i zastarjelih narativa.

– Publika danas prepoznaje neiskrenost. Brendovi moraju biti svjesni kulture u kojoj djeluju i razumjeti kako se vrijednosti mijenjaju – naglasio je Marić. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja, među kojima su Cannes Lions, Art Directors Club i Effie, a njegovo predavanje na konferenciji Brands & Trends bit će prilika da domaća marketinška scena iz prve ruke čuje kako razmišlja jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za brend strategiju i kreativnu komunikaciju – čovjek koji vjeruje da luksuz ne proizlazi iz tehnologije, već iz emocije i ljudske priče.