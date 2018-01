Krstičevića je američki US War College primio u svoju Kuću slavnih

Elitni US Army War College u Pennsylvaniji u svoju Kuću slavnih uvrstio je i potpredsjednika hrvatske Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića. Svečanost prijma održat će se 27. ožujka ove godine u kompleksu Ratne škole kopnene vojske, u vojnoj bazi Carlisle Barracks u Pensilvaniji. Obavijest da je Krstičević primljen dobilo je Hrvatsko vojno diplomatsko predstavništvo u SAD-u.

Moralni kodeks

Damir Krstičević kao general Hrvatske vojske 1998. godine završio je US Army War College i prvi je visoki hrvatski časnik koji je primljen u Kuću slavnih međunarodnih polaznika Ratne škole kopnene vojske SAD-a. Uz to, Krstičević je bio i prvi časnik Oružanih snaga RH koji je završio ovakvu vrstu školovanja na ovoj prestižnoj američkoj obrazovnoj instituciji koja priprema časnike i civilne dužnosnike za stratešku razinu dužnosti i vođenja. Do sada je Ratnu školu kopnene vojske SAD-a (US Army War College) uspješno završilo još 11 hrvatskih časnika, a trenutačno se na školovanju u Carlisle Barracks nalazi jedan časnik OSRH. Kopnena vojska SAD-a propisala je proceduru procesa koji se sastoji od nominacije, postupka odobravanja te svečanog prijma, odnosno davanja počasti bivšem polazniku u prostorijama Ratne škole. Nominacija je u nadležnosti američkih časnika koji se nalaze na službi u stranim zemljama ili zapovjednika teritorijalnog američkog borbenog zapovjedništva. Pismo nominacije odobrava veleposlanik ili šef diplomatske misije SAD-a, čime se osigurava potvrda o časnoj i profesionalnoj službi predložene osobe i njegovoj dostojnosti za navedeno priznanje, što u svim aspektima treba biti u skladu s profesionalnim, etičkim i moralnim vrijednostima Kopnene vojske SAD-a. Postupak odobravanja provodi se unutar Kopnene vojske, a uključuje suglasnost i odobrenje Ministarstva obrane i Državnog tajništva SAD-a. U prostorijama Ratne škole izložene su fotografije i osnovni podaci dobitnika priznanja. Ratna škola kopnene vojske SAD-a najviša je obrazovna institucija Kopnene vojske, osnovana 1904. godine. Ratnu školu pohađali su američki zapovjednici i dužnosnici poput Dwighta D. Eisenhowera, Georgea S. Pattona i Omara Bradleya, kao i svi najviši časnici u sadašnjoj strukturi Kopnene vojske. Svake godine školu pohađa i oko 80 međunarodnih časnika iz savezničkih zemalja i bliskih partnera SAD-a.

Među slavnima

Do sada je takvo priznanje dobilo 65 međunarodnih polaznika Ratne škole, a među njima i sadašnji predsjednik Egipta Abdel Fatah al-Sisi, ambasador i bivši ministar obrane Australije Duncan E. Lewis, bivši predsjednik vojnog odbora NATO-a danski general Knud Bartels te sadašnji ili bivši načelnici glavnog stožera Kanade, Italije, Mađarske, Austrije, Rumunjske, Češke, Nizozemske, Norveške, Indije, Kolumbije. Ovo priznanje sigurno je i satisfakcija Krstičeviću nakon što je bio nedavno u nekim našim medijima optužen da je prepisivao u završnom radu, a kao takav nikada ne bi mogao završiti u Kući slavnih američke Ratne škole.

