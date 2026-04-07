Dalmacija zove liječnike i sestre u sezonu

Je li zdravstveni sustav u priobalju spremno za turističku sezonu? Odgovor na to pitanje očekuje od Ministarstva zdravstva pet dalmatinskih bolnica koje su krajem siječnja zatražile kadrovsku ispomoć od zdravstvenih ustanova iz unutrašnjosti tijekom turističke sezone, po uzoru na policiju i vatrogasce. Sezona je sve dulja pa će pomoć biti potrebna KBC-u Split te općim bolnicama u Zadru, Šibeniku, Kninu i Dubrovniku.

– Postoje neke administrativne zapreke, ali nadamo se da će se naći model da i mi u zdravstvu možemo baštiniti ono što baštine policija i vatrogasci – kazao je tada prof. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split dodavši kako su hrvatske bolnice geografski smještene tako da je ispod Svetog Roka samo pet bolnica, dok se više od 30 ostalih nalazi iznad te linije. KBC-u Split gravitira oko milijun građana, što obuhvaća stanovništvo otoka, zaleđa i BiH, a ljeti se taj broj utrostruči.

I zadarska opća bolnica, kako su nam istaknuli, funkcionira daleko iznad kapaciteta koji odgovaraju jednoj općoj bolnici.

– U 2025. godini u našoj je bolnici pregledano ili hospitalizirano 47.849 pacijenata iz drugih županija Republike Hrvatske, pri čemu posebno ističemo Ličko-senjsku županiju s gotovo 14.000 pacijenata, Grad Zagreb s njih više od 8500 te susjedne dalmatinske županije. Dodatno, zabilježeno je ukupno 22.849 pregleda i hospitalizacija stranih državljana, što jasno potvrđuje da bolnica tijekom turističke sezone preuzima i znatan dio zdravstvene skrbi za međunarodnu populaciju. Ukupno je riječ je o više od 70.000 pacijenata godišnje koji dolaze izvan Zadarske županije, što predstavlja izniman organizacijski i kadrovski pritisak na sustav, kažu u toj bolnici. Ističu da Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) godišnje evidentira više od 57.000 slučajeva, a tijekom ljetnih mjeseci dnevni broj pregleda nerijetko prelazi 350 pacijenata. – Važno je naglasiti da Opća bolnica Zadar, uz Zadarsku županiju, pokriva i znatan dio Ličko-senjske županije, kao i turistički izuzetno opterećena područja poput Vira i Novalje – napominju u toj bolnici. Pokrenuli su i kampanju "Ako nije hitno, nije za hitnu".

– U pripremi je i III. faza kampanje, kojom će se turiste jasno informirati kada koristiti hitnu medicinsku službu te ih usmjeravati na primarnu zdravstvenu zaštitu i ljekarne – ističu u zadarskoj bolnici. O kadrovskoj ispomoći kažu da određene inicijative i kontakti postoje, međutim da je jasno da se ovakvi izazovi ne mogu rješavati ad hoc pristupom, već zahtijevaju sustavno uređen model na razini države.

Odgovor iz Ministarstva zdravstva očekuje se uskoro, i to ne za jednu sezonu nego kao sezonski model koji bi odgovorio na realne potrebe turističkih područja.