Stambena zgrada s 23 stana u Ulici Miroslava Kraljevića 11 u Sisku jedan je od najvećih objekata koji su u prosinačkom potresu završili s crvenom naljepnicom. A dio stanara će sada već drugu zimu boraviti u stambenim kontejnerima. Sami su se organizirali te donacijama nabavili kontejnere ili se pobrinuli za drugi smještaj te ostali uz svoju zgradu.

- Da samo znate koliko smo provalnika uspjeli otjerati. Onih prvih dana nakon potresa dvojicu smo vidjeli kako ulaze unutra i kažu nam da idu nekome pomagati, a nose pajsere. Da nismo ovdje, vjerujemo da bi svi stanovi bili provaljeni – kaže nam Slobodan Culjaga, koji zajedno s još četvero članova svoje obitelji živi u improviziranom stambenom modulu nekoliko metara od svog uništenog stana u prizemlju zgrade. A život u kontejneru nije dobar život.

Kontejneri nisu za zimu

- Puno je gore nego u stanu. Grijemo se na klimu, grijalice... Teže to ide, uključite li bojler i grijalicu, odmah izbaci osigurač itd. No, nemamo izbora. Uspjeli smo nekako te kontejnere urediti da nam bude što bolje, no država nam u tome nije nimalo pomogla. Sve su to privatne donacije, kontejneri su uređeni donacijama i našim radom i radom prijatelja i dobrih ljudi – govori Culjaga, koji kao predstavnik stanara pokušava saznati što će biti s njihovom zgradom. Danas, više od 11 mjeseci nakon potresa zna da - ništa ne zna.

- Još uvijek ništa ne znamo. Nismo uspjeli ni elaborat napraviti da vidimo hoće li zgrada ići u obnovu ili rušenje. To ne možemo jer nemamo suglasnost stanara iz jednog stana, koji sada nema ni vlasnika. Naime, vlasnik je umro, a djeca ne žele primiti nasljedstvo jer je stan pod dugovima i mi sad ne možemo ništa. Moramo čekati da u toj proceduri stan pripadne Gradu da bismo išli dalje. No, ta bedastoća nas koči i ne možemo ništa – ogorčen je Culjaga.

A u kontejneru do njega je 64-godišnja Fatima Kandžić koja je do 29. prosinca u svome stanu živjela sa 78-godišnjim suprugom. Od tada joj je smještaj bilo otvoreno nebo, šator i na kraju kontejner.

- Ništa se oko naše zgrade ne poduzima, ne objavljuje i ništa ne znamo o obnovi ili rušenju. Ako se treba rušiti, neka se ruši, samo da znamo na čemu smo, da imamo tu neku nadu, rokove... Tako da ne znamo ni koliko ćemo još ovako, a zima i hladnoće su tu, a grijalice slabe. Nisu to kontejneri za zimu, ljeti klima pomogne, ali zimi slabo - kaže Fatima koja je u spomenutoj zgradi živjela 11 godina. Sada će i drugu Novu godinu dočekati izvan svog stana.

I dok se petrinjske i ostale unesrećene obitelji s područja Sisačko-moslavačke županije pripremaju za drugu zimu pod limenim krovom kontejnera, u Zagrebu ima obitelji i pojedinaca kojima će ovo biti već treća zima. Već godinu i osam mjeseci u istih 14 kvadrata živi Vera Lukaček iz Đurđekovca u zagrebačkim Sesvetama, a iza nje je doista teško razdoblje. Samo mjesec i pol dana nakon potresa u ožujku 2020. umro joj je suprug, inače branitelj, pa u kontejneru živi sama.

- Moram priznati, osjećam se zapostavljeno i zaboravljeno jer je prošlo već toliko vremena od potresa, a ništa se nije promijenilo. Dobila sam još u svibnju rješenje da će mi rušiti kuću, i sagraditi zamjensku, ali još čekam - prepričava Lukaček koja je, unatoč teškim životnim okolnostima, i dalje snažnog i pozitivnog duha.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 03.12.2021., Djurekovac, Zagreb - Gospodja Vera Lukacek koja jos uvijek zivi u kontejneru.

Dok nam je ta 61-godišnjakinja u invalidskoj mirovini prepričavala kako vodu za kuhanje do kontejnera nosi u kanistrima jer se vodovodna pumpa zbog hladnoće počela smrzavati, smijala se kao da to i nije neki problem. A to da se, sirota, mora tuširati kod susjede te da za osnovnu higijenu ima samo kemijski WC spomenula je onako usput, kao da je to nešto sasvim normalno.

- Kad bih barem imala u kontejneru kupaonicu, bilo bi mi lakše. Ali ovako se snalazim. Imam TV, frižider i štednjak na struju i plin. Nije mi hladno, imam grijanje. Ljeti bude jako vruće, ali klimu koju sam dobila nisam mogla montirati jer se po kućici ne može šarafiti. No, zato sam nabavila ventilatore - govori nam.

Svoj mali prostor pokušava učiniti što udobnijim za život, a za blagdane će ga malo i okititi, kako bi u njega unijela malo šarenila i pozitive.

Dodatna izolacija

Zadovoljan s onim što ima, koliko god to bilo skromno, je i Ivica Derežić iz Čučerja, čija šesteročlana obitelj od ožujka 2020. godine živi u dvije mobilne kućice koje je dobio od poslodavca, a kaže kako iz Grada s njim baš nitko nije kontaktirao. U kućicama mu je, dodaje, dobro, bolje nego većini drugih obitelji u istoj poziciji.

- Uvijek možemo dodatno obložiti kućice za bolju izolaciju. Nisu baš najbolje za zimu, ali snalazimo se s onim što imamo. Sad za blagdane ćemo, kao i za prošle, prostor ukrasiti i staviti bor - kaže nam Derežić pripremajući se za treće hladno razdoblje izvan svog doma.

VIDEO: Brojne ulice i prometnice u Splitu pod vodom: Obilna kiša poplavila grad