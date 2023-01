Cure detalji nestanka Srpkinje u SAD-u: Suprug na internetu pretraživao: 'Kako se riješiti tijela žene od 52 kilograma'?

Nestanak Beograđanke Ana Walshe (39), inače majke troje djece i dalje ostaje misterij. Vijest o nestanku odjeknula je kako u srpskim medijima tako i u američkim medijima. Ana u Americi radi duži niz godina, a vremenom je napredovala i do pozicije izvršnog direktora poznate kompanije za nekretnine. Njezini prijatelji istakli su za medije da je riječ o veoma uspješnoj poslovnoj ženi, javlja Nova.rs.

Istražitelji su, podsjetimo, u podrumu kuće u Cohassetu u saveznoj državi Massachusetts pronašli krvavi nož. Anin suprug Brian Walshe (47) je u ponedjeljak izveden pred Okružni sud u Quincyju pod optužbom da je obmanuo istražitelje koji traže ženu.

Osim toga, istražitelji su navodno pronašli upite za pretraživanje u internetskim zapisima Briana Walshea o tome "kako se riješiti tijela žene od 52 kilograma" i kako raskomadati tijelo, prema dva izvora iz policije upućenih u istragu, piše CNN. Istražitelji su se usredotočili sa slučaja nestale osobe na sumnju da je možda ubijena nakon što su primili nove informacije u posljednja tri dana, rekli su izvori za CNN.

DEVELOPING: 46 y.o. Brian Walshe being led into Quincy district court for arraignment.



The Norfolk County DA is accusing him of “misleading a police investigation” regarding his wife’s disappearance.



Ana Walsh vanished New Year’s Day after missing a flight to DC. @NBC10Boston pic.twitter.com/uLTSnsqSQv