Policija traga za nestalom Srpkinjom u SAD-u: Suprug završio u pritvoru, u podrumu kuće otkriveni novi dokazi

Nestanak Beograđanke Ana Walshe (39), inače majke troje djece odjeknuo je u javnosti kako u Americi, tako i u Srbiji. I dalje ostaje misterij gdje je Ana, javlja Nova.rs. Ana u Americi radi duži niz godina, a vremenom je napredovala i do pozicije izvršnog direktora poznate kompanije za nekretnine. Njezini prijatelji istakli su za medije da je riječ o veoma uspješnoj poslovnoj ženi.

Kako javljaju mediji na saslušanju njezina supruga Briana Walshea tužitelji su rekli da je krvavi nož pronađen u podrumu kuće u Cohassetu u saveznoj državi Massachusetts u kojoj su živjeli. Kazano je i da je Briana snimila nadzorna kamera kada je u kupio sredstva za čišćenje nakon njezina nestanka.

Sudac je u ponedjeljak odredio pritvor Brianu Walsheu uz jamčevinu od 500.000 dolara u gotovini nakon što je izveden pred Okružni sud u Quincyju. Tereti ga se da je policiju doveo u zabludu tijekom istrage o nestanku supruge. U ponedjeljak je prošlo osam dana otkako je Ana Walshe posljednji put viđena.

HAPPENING NOW: Marked @CohassetPolice and unmarked cruisers pulling up outside Ana Walshe’s home off Rte. 3A in Cohasset@boston25 pic.twitter.com/qEJBA6I95Q