Amerikanci traže prekid izraelskih operacija, rastu simpatije prema Palestincima

Sjedinjene su Države najveći i najvažniji saveznik Izraela, no Amerikanci sve manje žele da njihova zemlja pomaže Izraelu. Isto tako, sve veći broj Amerikanaca ima negativne stavove o izraelskoj vladi, pokazalo je istraživanje New York Timesa (NYT) i Siena Universityja. Anketa je čak pokazala da se po prvi puta u ovakvom istraživanju više Amerikanaca svrstava uz palestinske, nego izraelske ciljeve.

U ovom istraživanju, čije je rezultate objavio NYT u ponedjeljak, 35% Amerikanaca svrstalo se uz Palestince, dok 34% njih staje na stranu Izraela. Isto tako, visokih 31% ispitanika reklo je da nije sigurno kojoj je strani bliže. Ovo je prvi puta, od 1998. kada je NYT počeo redovito provoditi ovu anketu, da više Amerikanaca staje uz Palestince nego Izraelce. Primjerice, u listopadu 2023., nakon što je Hamas napao Izrael, 47% stanovnika SAD-a bilo je uz Izrael, a 20% uz Palestince.

Isto tako, većina Amerikanaca danas se protivi daljnjem američkom slanju ekonomske i vojne pomoći Izraelu. Nadalje, 60% njih govori da bi Izrael trebao zaustaviti svoje ratne operacije, čak i ako Izrael nije uspio ostvariti sve svoje vojne ciljeve. Naposljetku, podatak koji bi mogao zabrinuti vladu Izraela – 40% Amerikanaca danas misli da Izrael namjerno ubija civile u Gaze, što je dvostruko veći postotak nego u istoj anketi 2023. godine.

Sve to pokazuje koliko su stanovnici Amerike postali nepovjerljivi prema ciljevima Izraela, dvije godine nakon izbijanja rata u Gazi, a to se posebno odnosi na birače lijeve Demokratske stranke. SAD je vojni i politički saveznik Izraela te je pomoć Washingtona ključna za budućnost izraelske geopolitičke pozicije na Bliskom istoku.