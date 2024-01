Tek nas čeka vrhunac hladnog vala: Od četvrtka opasno vrijeme u nekoliko hrvatskih regija

U unutrašnjosti zemlje danas će biti pretežno oblačno, ponegdje će biti slab snijeg. Na krajnjem sjeveru i istoku potkraj dana djelomično razvedravanje. Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice na sjevernom dijelu umjerena naoblaka, a može biti snijega nošenog burom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice uz olujne, podno Velebita i orkanske udare. Najviša dnevna temperatura između -5 i 0, na Jadranu od 6 do 11, ponegdje na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 1 do 6 °C. DHMZ javlja kako je upaljen crveni meteoalarm zbog jakog vjetra za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila je državnim cestama čvor Posedarje - Maslenica - Zaton Obrovački - Gračac - čvor Sveti Rok, a za ostala vozila čvor Benkovac - Kistanje - Knin - Gračac - čvor Sveti Rok) i Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom DC3 kroz Gorski kotar); Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga; državna cesta DC27 Gračac-Obrovac-Karin; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most, javlja HAK.

Sutra će u većini krajeva biti pretežno, ponegdje djelomice sunčano. U Gorskom kotaru i Lici, ujutro i na istoku, umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice je u Gorskoj Hrvatskoj moguća pokoja pahulja snijega, a na otvorenom moru i otocima srednjeg i južnog Jadrana poneka kap kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice još jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između -8 i -3, na Jadranu od -1 do 5 °C. Najviša dnevna temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 6 do 11 °C.

Studeni dan, s temp. koja nije prelazila 0 °C, u većem dijelu unutrašnjosti bio je jučer, a čini se da će biti i danas. Jaka i olujna bura okarakterizirala je vrijeme duž Jadrana pojačavajući osjet hladnoće.

Detalji o vremenu danas i sutra na https://t.co/7tElXxnRUV. #prognoza pic.twitter.com/9GuZS1SnMv — DHMZ (@DHMZ_HR) January 9, 2024

DHMZ je upozorio kako hladni val tek stiže u četvrtak i petak te je za neke regije za te dane izdana umjerena opasnost zbog hladnoće. U četvrtak će umjereno opasan hladni val zahvatiti giospiću i riječku regiju, a u petak uz te dvije regije vrlo će hladno biti i u osječkoj, zagrebačkoj te karlovačkoj regiji. Temperatura će se spuštati i do 10 stupnjeva ispod nule.

- Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika - upozorava DHMZ.