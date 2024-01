Zbog Nore u BiH svi gledaju vremensku prognozu: Za BiH i Hrvatsku prognoziram hladnu zimu

Voditeljica Nora Šahinpašić više od godinu dana vodi vremensku prognozu na OBN-u te je zbog svog atraktivnog izgleda stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama i mnogi dijele na TikToku i Instagramu isječke iz vremenske prognoze koju vodi Nora. Neki od tih video isječaka imaju tisuće pregleda, a an TikToku je jedan isječak prognoze koju vodi Nora pregledan i milijun puta.

Nora je sada za 24 sata otkrila kakva vremenska prognoza očekuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu u narednom zimskom periodu.

- Za BiH i Hrvatsku prognoziram hladnu zimu, ne toliko snijeg koliko zubato sunce. Do sada su nam temperature bile i do 13 stupnjeva, a sada se pripremite na minuse. Moglo bi biti do -10 stupnjeva, tako da, pripremite zimske jakne i zimske gume naravno - ispričala je Nora. U susjedstvu uživa veliku popularnost i kaže kako i u 2024. godini planira graditi dalje svoju televizijsku karijeru.

- Planiram svakako ostati na televiziji, predivno se osjećam u ovom okruženju. Naravno, prioritet mi je i završavati fakultet u roku - rekla je Nora koju mediji u susjedstvu često uspoređuju s poznatim brazilskim modelom Adrianom Limom. - Kad sam to čula, nisam mogla skinuti osmijeh s lica. Adrianu sam pratila od malih nogu, kad sam oblačila mamine štikle i haljine te imitirala modne revije. Čast mi je biti povezivana s jednom od najljepših žena na svijetu - govori Nora. Ne iznenađuje što je odabrala televizijski posao jer su i njezini roditelji poznate TV osobe u Bosni i Hercegovini.

Njezina majka Dajana je dobro poznato TV lice u BiH s obzirom da je dugi niz godina bila voditeljica lota i "Turizma plus", a bila je i član ekipe Jutarnjeg programa koji su realizirale FTV i BHT1. Norin otac je Mimo Šahinpašić te je on u veljači 2022. nakon 18 godina napustio OBN, a u međuvremenu je radio na Radiju Stari Grad. U rujnu prošle godine se ipak odlučio vratiti na OBN i rekao je kako toj televiziji pripada.

