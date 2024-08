Crveni meteoalarm za cijelu zemlju: Temperature idu do 38°C, evo gdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom

Bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, ali nestabilnije. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu lokalno pljuskovi s grmljavinom, mogu biti i izraženiji, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu. Vjetar slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijusovih. Crveni meteoalarm oglašen je zbog vrućine za cijelu zemlju dok je zbog grmljavinskog nevremena oglašen u regijama Rijeka, Gospić, Karlovac, Zagreb i Osijek.

Sutra će biti pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 °C.

