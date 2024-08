Nastavljaju se nesnosne vrućine, živa i danas ide do 38 Celzijevih stupnjeva

U Hrvatskoj će u utorak biti pretežno sunčano te u većini krajeva i dalje vrlo vruće, a uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska, ponajprije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Crveni meteoalarm zbog vrućine oglašen je u regijama Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik.

Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana na kopnu nestabilnije, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, mjestimice moguće izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno pojačan. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna većinom između 33 i 38 °C.