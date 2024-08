Danas smo se pržili i na 40, no bit će još gore: Poznato kada stiže velika promjena, temperature padaju za 15 stupnjeva

Bliži nam se vrhunac kolovoškog toplinskog vala. Danas je poslijepodnevna temperatura na gotovo svim mjernim mjestima dobrano prešla 30 stupnjeva, a za sutra je za područje cijele zemlje na snazi crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura.

Današnji rekorder je Gradište u kojemu je živa u 16 sati gotovo dosegla 40 stupnjeva Celzijevih - izmjereno je čak 39,6. Blizu su mu i Daruvar, Kutjevo, Slavonski Brod i Osijek s 38 stupnjeva. Temperature iznad 35 stupnjeva Celzijevih zabilježene su u Pločama, Kninu, Senju, Karlovcu, Gorici, Sisku, Varaždinu, Krapini i Zagrebu.

Svježije je bilo na Medvednici, u Opatiji i Prevlaci gdje su se temperature zadržale ispod 30, iako tek za stupanj do dva, a najnižu temperaturu bilježi Zavižan - 25,2 °C. Ostala mjerna mjesta u 16 sati mjerila su temperature između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.

Prema vremenskoj prognozi DHMZ-a, u srijedu stiže nešto nestabilnije vrijeme, no tek navečer. U prvom dijelu dana bit će vrlo vruće i sunčano, a kasnije će doći do razvoja oblaka te do lokalnih pljuskova s grmljavinom. Kiše može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre.

Foto: DHMZ

Puhat će slab vjetar, na Jadranu do umjerenog jugozapadnog. Najniže jutarnje temperature na kopnu bit će između 17 i 22, a na Jadranu 23 i 27 °C. Dnevne temperature i dalje uglavnom neće prelaziti 40, no mogle bi se još više približiti toj brojci no danas. Osvježenje od nesnosnih vrućina možemo očekivati tek krajem vikenda i u ponedjeljak, a do tada su mogući mjestimični pljuskovi, iako su oni najvjerojatniji u srijedu.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže značajnija količina oborina popraćena osjetnim padom temperature. DHMZ predviđa da bi živa u Zagrebu mogla pasti na 20 stupnjeva, a u utorak još niže - do 17, prije no što se ponovno počne penjati.

