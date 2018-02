Crnogorsko nebo od ljeta će čuvati zrakoplovi Grčke i Italije

Crnogorski ministar obrane Predrag Bošković potvrdio je u ponedjeljak podgoričkom dnevniku Vijesti kako će talijanski i grčki borbeni zrakoplovi od ljeta preuzeti zaštitu zračnog prostora Crne Gore, u okviru NATO-ve misije Air policing.

Jedan dužnosnik NATO-a rekao je da grčki i talijanski mlazni lovci, u okviru istog programa, osiguravaju zračni prostor Albanije.

Bošković je kazao da se prije toga mora potpisati sporazum s Agencijom za kontrolu zračnog prometa Srbije i Crne Gore (SMATSA).

“Najprije moramo srediti taj sporazum sa SMATSA, kao organizacijom koja treba osiguravati radarsku sliku za Crnu Goru. Nadam se da će to ići vrlo brzo. On može biti potpisan u narednim tjednima”, najavio je Bošković, napominjući kako je “SMATSA i do sada bila zadužena za vođenje svih civilnih i vojnih letjelica kroz zračni prostor Crne Gore”.

Bošković je kazao da tek nakon toga slijedi usuglašavanje s Italijom i Grčkom tehničkih detalja i sporazuma.

Air policing je mirnodopska misija koja ima za cilj očuvanja sigurnosti zračnog prostora NATO-a i uključuje stalno prisustvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini lovaca presretača koji su spremni odmah reagirati u slučaju narušavanja zračnog prostora.

Vrhovno zapovjedništvo Savezničkih snaga za Europu (SACEUR) odgovorno je za provođenje misije Air policing.

“To je znak sklada, podjele odgovornosti i solidarnosti širom Saveza”, ocijenio je za “Vijesti” dužnosnik iz NATO-a, napominjući kako Crna Gora nije jedina koja koristi te usluge.

“NATO štiti baltičko nebo od 2004., kada su se Estonija, Litva i Litvanija pridružile Savezu. Zračni prostor Slovenije pokrivaju Mađarska i Italija. Albaniju pokrivaju Grčka i Italija”, kazao je on.

