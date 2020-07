Stanovnike devet nebodera zatvorili na pet dana, policija dežura po katovima

Od početka pandemija u svijetu je potvrđeno više od 11 milijuna slučajev zaraze koronavirusom, od čega je trenutno aktivno više od 4, 3 milijuna slučajeva. Oporavilo se oko 6,3 milijuna ljudi, a umrlo je više od pola milijuna.

11:08 Australska druga najnaseljenija država, Victorija, zabilježila je u subotu najveći porast broja slučajeva koronavirusa od kraja ožujka zbog čega je proširila naredbu o ostanku kod kuće na više predgrađa Melbourna i potpuno zatvorila devet nebodera.

Devet nebodera ima 1345 stanova i tamo živi oko 3000 ljudi. Oni će biti zatvoreni najmanje pet dana i ta odluka, koja je donesena nakon što su mnogi stanari bili pozitivni na testu za covid-19, odmah stupa na snagu. Policija će dežurati na svim katovima nebodera, a kontrolirat će se i ulazi u zgrade.

Jugoistočna država Victorija, sa šest milijuna stanovnika, zabilježila je u subotu 108 novih slučajeva, dok ih je dan ranije bilo 66.

"Stvarno smo zabrinuti zbog ovih brojki", rekao je premijer te australske države Daniel Andrews na tiskovnoj konferenciji. "Ovo su vrlo izazovna vremena", dodao je.

Skok broja zaraženih u Victoriji pozorno se prati budući da je ostatak zemlje obuzdao virus. Australska najnaseljenija država Novi Južni Wales zabilježila je šest novih slučajeva u subotu, od kojih je pet utvrđeno kod ljudi koji su se vratili iz inozemstva. Šesti je stara infekcija i nije aktivni slučaj, rekli su zdavstveni dužnosnici. U petak nije bilo novih slučajeva u toj državi.

Australija je uspjela suzbiti širenje koronaavirusa puno bolje od većine drugih zemalja. Dosad je zabilježila ukupno 8300 slučajeva i 104 smrti.

9:08 Alabama i još šest američkih država zabilježile su rekordan porast broja slučajeva koronavirusa u petak dok je najnaseljeniji okrug u Floridi uveo policijski sat uoči Dana nezavisnosti, a Arkansas je krenuo u smjeru obaveznog nošenja maski u javnosti.

Sjeverna Karolina, Južna Karolina, Tennessee, Aljaska, Missouri, Idaho i Alabama zabilježili su novi veliki dnevni porast slučajeva covida-19. Texas je dostignuo novi rekord u hospitalizacijama, a jedan je liječnik pozvao na "potpuno zatvaranje" države kako bi se virus stavio pod kontrolu. Dnevni broj slučajeva u SAD-u bio je 53.483 kasno u petak, ispod rekordnih 55.405 dan ranije.

Zadnji skok broja oboljelih, većinom u južnim i zapadnim državama, zabrinuo je javnozdravstvene dužnosnike koji su pozvali na oprez uoči Dana nezavisnosti. Sjeverna Karolina zabilježila je 951 hospitalizaciju i 2099 slučajeva zaraženih u petak, što su rekordno veliki brojevi.

Bill Saffo, gradonačelnik Wilmingtona u Sjevernoj Karolini, rekao je da je veliki broj slučajeva zaraze povezan s velikim okupljanjima i predvidio je daljnji skok nakon prazničnog vikenda jer ljudi ne poštuju smjernice o socijalnom distanciranju i nošenju maski. "Znamo da će doći do širenja. Znamo da ćemo za oko dva tjedna vidjeti skok od vikenda 4. srpnja", kazao je Saffo za CNN.

Unatoč skoku broja zaraženih, prosječni dnevni broj mrtvih od posljedica covida-19 u SAD-u bilježi postupni pad zadnjih tjedana, što je odraz rasta pozitivnih testova među mlađim, zdravijim ljudima kod kojih je rjeđi fatalni ishod bolesti.

Više maski

Slučajevi koronavirusa rastu u 37 od 50 američkih država, uključujući Floridu koja je imala 9488 novozaraženih u petak, priopćilo je ministarstvo zdravstva te savezne države. Dan ranije zabilježila je rekordnih 10.109 slučajeva.

Gradonačelnik okruga Miami-Dade Carlos Gimenez uveo je u petak na neodređeno vrijeme noćni policijski sat i zaustavio je ponovno otvaranje kazina i striptiz klubova te drugih mjesta zabave. Ranije ovoga tjedna Miami-Dade i susjedni okrug Broward, dva najnaseljenija okruga u državi, zatražili su od građana da nose maske u javnosti.

Guverner Arkansasa Asa Hutchinson ovlastio je u petak gradove da donesu uredbe o nošenju maski ako se na to odluče i tako postao zadnji republikanac koji je popustio pritiscima po tom pitanju.

Taj je potez došao dan nakon što je guverner Texasa Greg Abbott naredio nošenje maski na većini javnih mjesta, promijenivši stav nakon zabrinjavajućeg rasta broja zaraženih u državi, koja je u petak zabilježila veliki broj hospitalizacija - 7652.

Liječnik Owais Durrani iz Sveučilišne bolnice u San Antoniu rekao je da su gotovo svi pacijenti koji dolaze na hitnu pozitivni na covid-19, čak i oni koji su primljeni zbog drugih, nevezanih razloga, poput infekcije žučnog mjehura.

"Mi se, po mom mišljenju, moramo potpuno zatvoriti i onda ćemo i dalje bilježiti porast svih tih brojki dva ili tri tjedna, a nakon toga će možda krenuti poboljšanje", kazao je on.

9:00 U Španjolskoj nastavlja rasti broj oboljelih od koronavirusa nakon što je prije dva tjedna ukinuto izvanredno stanje, a 47 milijuna stanovnika slobodno se kreće zemljom. Trenutno je više od 70 žarišta virusa u različitim dijelovima, a vlada poziva građane na odgovorno ponašanje. „Ponašajte se odgovorno. Virus je pod kontrolom, ali je i dalje među nama“, rekao je u petak ministar zdravstva Salvador Illa u javnom obraćanju. U posljednja 24 sata potvrđeno je 174 zaraženih pa je u zadnjih tjedan dana broj novooboljelih skočio na 2028.

8:40 Gotovo 30 posto uzoraka genoma virusa uzročnika covida-19 koje je prikupila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) imalo je znakove mutacije no nema dokaza da je to dovelo do težeg oblika bolesti, rekla je u petak dužnosnica te organizacije.

"Mislim da je to dosta rašireno", rekla je Soumya Swaminathan, glavna znanstvenica WHO-a, agenciji Reuters na marginama konferencije Udruge novinara u UN-u (ACANU) u Ženevi. WHO je do sada prikupio 60.000 uzoraka virusa, rekla je. Znanstvenici u istraživačkom centru Scripps ovoga su mjeseca otkrili da se do travnja u 65 posto slučajeva bolesti u svijetu radilo o mutiranom virusu.