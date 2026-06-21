Paklena vrućina i toplinski val pa onda obrat, evo gdje bi vrijeme moglo naglo promijeniti lice

Prvi dan ljeta u Hrvatskoj obilježit će sunčano i vruće vrijeme, no atmosfera neće biti posve stabilna. Prema prognozi meteorologa DHMZ-a tijekom nedjelje na kopnu i dijelu sjevernog Jadrana postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. U istočnoj Hrvatskoj temperatura će se penjati do 35 stupnjeva, dok će u središnjim krajevima biti između 32 i 34 stupnja. Najveća vjerojatnost za pljuskove očekuje se na sjeveru zemlje krajem dana.

Na zapadu zemlje prevladavat će sunčano vrijeme, ali se u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i na riječkom području očekuje razvoj oblaka uz mogućnost grmljavinskih pljuskova. Na sjevernom Jadranu nastavlja se toplinski val, a temperatura će lokalno dosezati i 35 stupnjeva. Vrlo vruće bit će i u Dalmaciji, gdje će se temperatura u Zagori penjati do 36 stupnjeva, dok će uz obalu biti između 32 i 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju i na umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.

Osim visokih temperatura, građani bi trebali pripaziti i na vrlo visok UV indeks tijekom sredine dana i ranog poslijepodneva. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje duljeg boravka na suncu, osobito osobama osjetljive kože. Početak novog tjedna donosi nestabilnosti. U ponedjeljak su na kopnu mogući češći pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, dok će na Jadranu prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme uz povremenu buru i maestral.