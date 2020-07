Svijet sporta oplakuje novu žrtvu korone, napustio nas je velikan

Svijet borilačkog sporta danas je rastužila vijest o smrti Abdulmanapa Nurmagomedova (57), oca Habiba Nurmagomedova, UFC-ova prvaka u lakoj kategoriji.

Krajem travnja Abdulmanap Nurmagomedov hospitaliziran je zbog respiratornih problema, s još nekoliko boraca iz Eagles MMA tima kojima je bio trener. Liječen je u bolnici u Mahačkali, a testovi na COVID-19 bili su negativni. Stanje mu se pogoršalo dva tjedna kasnije, kad je hitno prebačen u Moskvu..

Otac velike UFC zvijezde završio je u komi te da je operiran zbog srčanih problema. Kada se probudio, pojavili su se novi problemi, te je tjedan dana kasnije ponovno završio u komi. Tada je stigla informacija da je zaražen koronavirusom. Habib se ubrzo javio i potvrdio da je još dvadesetak članova njegove obitelji oboljelo od COVID-19. Otac velike UFC zvijezde posljednjih nekoliko tjedana bio je u kritičnom stanju te je dvaput bio u induciranoj komi.

Abdulmanap Nurmagomedov trenirao je čitavu vojsku uspješnih boraca, uključujući i sina Habiba. Rodio se 1962. u selu Sildi u Dagestanu, počeo je kao hrvač, a kasnije je uspješno nastupao u džudu i sambu. No, najviše će ostati upamćen kao sjajan trener koji je svoje pulene vodio čvrstom rukom.

Habib je često navodio svog oca kao najvećeg uzora i čovjeka s kojimnije raspravljao niti mu proturječio. Teško mu je palo što njegov otac nije dobio američku vizu pa nije bio s njim u trenucima najvećeg uspjeha kada je svladao Conora McGregora.

Za Abdulmanapa Nurmagomedova disciplina je bila najvažnija stvar. Primjerice, kada je Habib nakon meča s McGregorom preskočio ogradu i napao protivničkog trenera, njegov otac je izjavio:

- Habib će dobiti žestoke sankcije. Disciplina je na prvom mjestu, a on je to prekršio. U oktogonu možeš raditi što želiš, ali izvan njega se moraš ponašati kulturno, disciplinirao i dostojanstveno. Izreći ću mu kaznu veću od one koju dobije od UFC-a - rekao je stadiji Nurmagomedov.

McGregor se uoči borbe izrugivao Habibu, no obitelj Nurmagomedov mu je oprostila.

- Pozvao sam Conora u goste u Dagestan. Sve sam mu oprostio, ne treba živjeti u prošlosti. Naša religija (Nurmagomedovi su muslimani suniti) nas uči da pokazujemo milost u djelima, a ne samo riječima - rekao je otac Habiba.

A idući citat najbolje opisuje filozofiju sjajnog trenera koji nas je danas napustio.

- Nakon što napune 15 ili 16 godina, nisam mekan ni prema kome pa tako niti prema Habibu. Oni moraju biti ozbiljni i ostvarivati rezultate jer su nacionalni sportaši. Škola, republika i na kraju država se pouzda u njih. Oni moraju zbog toga dati sve od sebe. Sa 17 godina odlaziš u vojsku i odrastao si čovjek. Odrastao čovjek na kojem drugi odrasli računaju. Ti si prvak Europe i svijeta i cijela zemlja računa na tebe. Zato ne mogu biti mekan ni prema niti mu olakšavati - rekao je svojedobno Abdulmanap Nurmagomedov.

A izraze sućuti uputili su brojni sportaši i borci, među njima i Conor McGregor koji je poručio:

- Gubitak oca, trenera i velikog ljubitelja sporta. Sućut i počivaj u miru.

We're saddened and shocked to hear today’s news that Abdulmanap Nurmagomedov, a long-standing Spartak fan and the father of Russian UFC Champion Khabib Nurmagomedov, has passed away.



Our thoughts and prayers are with family and friends of Mr. Nurmagomedov. pic.twitter.com/TDBy5O2uYl — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 3, 2020

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

So sorry for your loss @TeamKhabib My thoughts are with you and your family. https://t.co/QauiSk1QbX — michael (@bisping) July 3, 2020