Čovjek koji je dopustio pedofilu da kaznu odrađuje u udruzi za djecu: 'Dolazio je kad je park bio prazan'

Nakon što je Večernji list otkrio kako je Slavonac koji je osuđen na seksualno zlostavljanje 10-godišnjakkinje kaznu odrađivao o udruzi koja brine o djeci s posebnim potrebama, čovjek koji je to i dopustio ispričao je i zašto.

Kako je kazao anonimno za RTL, iz Udruge nisu ranije znali za što je muškarac bio osuđen, već su saznali naknadno. I nakon saznanja, u suradnji s Probacijom su ga odlučili ostaviti.

- Evo, ja snosim svu odgovornost, čovjek je odrađivao odlično, bez pogovora, savjesno. Dolazio je, radio je i poslije tog saznanja u dogovoru s Probacijom ja sam zatražio da on ostane… - kazao je te dodao kako se u Udruzi nisu imali ''čega bojati''.

- On ni u jednom trenutku nije bio u doticaju s djecom. Znači, on kad je radio, park je bio ili zatvoren ili tog dana nismo imali djecu. Ja sam to kontrolirao… Ne znam što bih vam rekao. Znači, ljudski sam odreagirao, s njim sam obavio razgovor. Rekao sam da znam o čemu se radi, da će imat problema ako budem išta saznao i ne znam, evo, ne znam što bih vam rekao - dodao je.

Osuđeni pedofil radio je tri mjeseca, a sugovornik navodi kako nije bilo nikakvih ekscesa.

- Znači, dolazio je kad je park bio prazan, dobivao je zadatke, odrađivao ih je savjesno, vrhunski. Kažem, ničim me nije zadužio da bih ja sad to govorio, niti se poznajemo, ali kažem, ljudski sam odreagirao. I ja sam otac troje djece - objasnio je.

Iako smatra kako ovaj potez nije bila greška, mišljenja je kako bi udruge i organizacije trebale znati razloge osuđivanja ljudi prije dolaska.

- Pa mislim, evo, poslije ovoga incidenta mislim da bi ljudi koji rade s takvim ljudima i kojima odlaze oni u društveno korisni rad trebali znati. Mislim da je to sad ono propust i kad se nešto desi onda tek vidimo da nema logike - zaključuje.

