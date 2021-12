Ćorić: 'Nije točno da bi cijene goriva ovog tjedna bile jeftinije vez Vladine uredbe'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u petak je demantirao izjave o tome da bi cijene goriva ovog tjedna bile niže bez Vladine Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, no vjeruje da od sljedećeg utorka ta uredba više neće imati smisla i u skladu s tim će se povući određeni koraci.

"Želim demantirati neke izjave od jučer koje su išle za tim da bi u ovom tjednu cijena goriva u Hrvatskoj bila jeftinija bez Vladine uredbe. To nije točno. Za cijeli ovaj tjedan, odnosno do sljedećeg ponedjeljka, cijene i eurodizela i eurosupera bile bi veće od onih koje smo propisali uredbom", kazao je Ćorić odgovarajući na pitanja novinara nakon desete sjednice Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju.

Ekonomski analitičar Damir Novotny izjavio je, naime, u četvrtak da bi cijena goriva danas bila niža da Vlada nije intervenirala. "Da Vlada nije intervenirala u cijene naftnih derivata, cijena bi bila niža danas, kao što je to u Sloveniji. Cijena nafte je narasla jer je potražnja bila velika, ali je sada pala. Nafte ima na tržištu, samo nije došla do potrošača", kazao je Novotny za N1 te naglasio kako Vlada ne bi smjela bilo gdje intervenirati, a osobito ne u cijene, jer se one moraju formirati po zakonitostima tržišta.

"Naša uredba, na snazi već mjesec i pol dana, s obzirom na to kakve smo uvjete imali na Mediteranu i globalnim tržištima 'pogodila je u sridu'. To je poruka svim onima koji zapravo iz ne znam kojih razloga šire lažne teze", istaknuo je Ćorić.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 03.12.2021., Zagreb - H hotelu Esplanade odrzana Deseta sjednica Medjuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehnicku suradnju. Sjednicom su supresjedali ministar gospodarstva i odrzivog razvoja Tomislav Coric i ruski ministar poljoprivrede Dmitrij Patrusev. Nakon sjednicie ministri su dali izjave za medije.

Naveo je i kako je ovaj tjedan došlo do značajnog pada cijena nafte na referentnim tržištima te kako je danas zadnji dan koji ulazi u prosjek izračuna za razdoblje od sljedećeg utorka.

Jučer se, kako je rekao, odigrao značajan sastanak zemalja OPEC-a na kojem su se potvrdile najave o povećanju proizvodnje unatoč američkom otpuštanju rezervi.

"I u tom kontekstu očekujemo od sljedećeg utorka da bi referentna cijena kao takva bila niža od one koje smo mi propisali. Upravo zbog toga vjerujemo da od sljedećeg utorka uredba kao takva više jednostavno u kontekstu obrane od povećanja cijene više neće imati smisla i u skladu s tim ćemo povući određene korake", istaknuo je.

Naglasio je i kako u proteklih mjesec i pol koliko je uredba na snazi ona nije propisivala kolika točno mora biti cijena goriva distributera, već je propisivala gornju cijenu i to treba imati na umu. Na novinarski upit planira li se zamrzavanje cijena živežnih namirnica, Ćorić je odgovorio "u ovom trenutku ne".

Podsjetimo, Vlada je 14. listopada donijela uredbu prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana mogu prodavati Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 upo cijeni od 11,10 kuna po litri, dok se za Eurodizel BS određuje maksimalna cijena od 11 kuna po litri.

Nadalje, 11. studenoga Vlada je produljila važenje te uredbe za još 30 dana, ali samo za naftne derivate bez dodatnih multifunkionalnih aditiva.

Hrvatska je od 2014. u situaciji da joj tržište u potpunosti određuje cijene goriva. No, Vlada je u listopadu po prvi put posegnula za člankom 9. stavak 2 Zakona o naftnim derivatima, odnosno za donošenjem uredbe o ograničavanju cijena. Taj članak, naime, govori da Vlada iznimno može radi zaštite potrošača i drugih opravdanih razloga uredbom propisati najvišu razinu maloprodajnih cijena naftnih derivata za neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana.

VIDEO: Hit izjave predsjednika Milanovića: "Macron je garant došao s termosicom kod mene... ", "Ja ne mogu ići kao Česi na luftmadracu, kao prije 30 godina!"