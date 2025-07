Prenose viruse, bakterije i parazite, a po trgovačkim centrima brljaju po voću, povrću, kruhu, šećeru

Ptice koje zalutaju u trgovačke centre nisu rijetka pojava, osobito ako se radi o objektima s automatskim kliznim vratima, staklenim pročeljima i obiljem hrane. Najčešće su to golubovi, vrapci i lastavice, koji u hladnijim mjesecima traže zaklon, dok ih u proljeće i ljeto privlače klima, voda i ostaci hrane. Iako se na prvi pogled radi o bezazlenoj pojavi, njihova prisutnost sa sobom povlači sigurnosne rizike. Naime, ptice mogu prenositi bakterije, viruse i parazite, a njihovo hvatanje i uklanjanje može biti iznenađujuće zahtjevan i osjetljiv proces, osobito ako je riječ o velikim i prometnim prostorima.

Ptice se često zadržavaju blizu rasvjete, ventilacije i greda pod stropom, gdje je teško doći bez profesionalne opreme. Neki centri imaju stropove visoke i do 10 metara, što dodatno komplicira intervenciju. Ptice se dezorijentiraju i stalno lete, što otežava hvatanje bez ozljeda, a velike staklene površine mogu ih zbuniti – misle da mogu van pa se zalijeću u njih. Ponekad upale i alarm, pa na teren moraju izaći zaštitari i policija. No rješenje postoji, a ono se zove – zmijolovac!

Naime, najpoznatiji hrvatski lovci na zmije, Darko Karamazan i Vlado Lađarević, odnedavno se uza svoj osnovni posao hvatanja i izmještanja zmija bave i hvatanjem ptica u trgovačkim centrima. – Kada ptice uđu u trgovačke centre i počnu kljucati po hrani, postavljamo posebne mreže kojima ih hvatamo i onda u skladu s rješenjem nadležnog ministarstva vraćamo u prirodu. Ptice prenose bolesti, mogu donijeti ptičju gripu, a ostavljaju i izmet po robi. Pomažemo trgovcima, koji ih nemaju pravo odstrijeliti – ističe Karamazan.

U intervencijama koriste velike mreže vrlo tankih niti, poput ljudske kose, koje razvlače pomoću teleskopa. Krilati uljez uplete se u mrežu, oni ga uhvate, spreme u transportnu krletku i iznesu u prirodno stanište. Za taj posao potrebna je stručnost i strpljenje. Ako se ptica zavuče i ne želi poletjeti, nije ju lako uhvatiti. Međutim, Darko i Vlado imaju već puno iskustva, rezultati su iza njih i vrlo su učinkoviti. Intervencije su rjeđe ljeti nego zimi, kada vrapci ulaze u toplije prostore. U trgovačkim centrima im je lijepo, pa se znaju ugnijezditi i ostati tamo cijelu godinu. Jednostavno ne žele otići. To dovodi do komičnih situacija.

Jednom prilikom dva su se vrapca uvukla u restoran velikog trgovačkog centra. Osoblje ih nije moglo istjerati jer nije bilo prozora kroz koje bi odletjeli. Toliko su se udomaćili da su skakutali od stola do stola i častili se ručkovima i večerama koje naručuju gosti restorana. Uopće se nisu bojali ljudi. U drugom slučaju golubovi su se ugnijezdili pod stropom. Svuda okolo letjelo je perje, na pod su padala jaja i razbijala se. Gosti su gazili po ljuskama i "kajgani", a po glavama su im padale "bombe" od izmeta. Hvatanje mrežom jedini je način da ih se ukloni, ali neki to jednostavno izbjegavaju.

– Točno je definirano kako se rješavaju takve situacije. Naši zakoni su kvalitetni, jasni i dobri, oni propisuju da životinju treba uhvatiti i izmjestiti. Ona ne smije biti zarobljena. Međutim, oni koji bi trebali provoditi te zakone i djelovati, a to su vlasnici centara, često to ne žele jer to košta. Onda im je jednostavnije ništa ne poduzimati i ne djelovati – objašnjava Lađarević.

Prijetnja zdravlju

Udruga za zaštitu životinja "Zmijolovac" ima rješenje za hvatanje i izmještanje ptica iz zatvorenih prostora. Najčešće je riječ o skladištima trgovačkih centara u kojima se pojave vrapci i golubovi, koji mogu donijeti opasnost za ljudsko zdravlje. "Čopkaju" po voću, povrću, kruhu, pakiranjima šećera, tjestenine i drugim namirnicama, a svojim izmetom mogu prenijeti zarazne bolesti, među kojima su najopasnije ptičja gripa i leptospiroza. U posljednjih nekoliko godina zamijećen je mutirani soj ptičje gripe, koja u rijetkim slučajevima može prijeći i na ljude, a tada je nerijetko i smrtonosna. Izmetom i izlučevinama mogu se prenijeti i neke manje opasne, ali također neugodne bolesti.

– Ptice trgovačkim lancima rade štetu, a nama kupcima ugrožavaju zdravlje. Čudi me što naši sanitarni inspektori malo češće ne reagiraju kako bi se tome stalo na kraj – upozorava Lađarević.