Licemjerje sindikalista: Čistačicama tumače da im je viša osnovica bolja od koeficijenta

Nepovjerenje nastavnog osoblja koje se srušilo na ministricu Divjak koja je u školama izgubila svaki legitimitet, samo se, doista pravedno, nakon najvećeg štrajka u obrazovanju, prelilo na sindikalne čelnike - Branimira Mihalinca, Sanju Šprem i Vilima Ribića.

Izgubili legitimitet

Spomenuti trojac izgubio je legitimitet, nisu u stanju bili “ljutoj akademskoj masi” objasniti razliku između koeficijenta i dodatka pa nakon što su potpalili i potpirivali vatru punih 36 dana, paraliziravši školski sustav, izvikujući da “krečeju na čarobnu riječ- koeficijent”, sada objašnjavaju da je dodatak sigurniji od koeficijenata. Sada uvjeravaju da nikoga nisu “izdali”, baš kao što je njih, za trajanja štrajka, ministrica Divjak uvjeravala da je ona rješenje, a ne problem!

Pribjegli su sindikalci ministričinoj retorici, potpuno nesigurni “jesu li pošli ili došli” pa su jučer i službeno ovjerili sve ono što su sami od Vlade tražili. A zatražili su nesigurnost – koja će trajati do prvog financijskog potresa ili smjene vlasti unatoč činjenici da im je Vlada prvo ponudila povećanje dodataka. Kada su ih na to mediji upozoravali, čudom su se čudili i iste prozivali “izdajnicima”. Sada se Branimir Mihalinec pravda pred čistačicama, kuharicama i domarima škola da su njima ispregovarali sigurnije. To je jedina istina koju izgovara!

Pogledajte i galeriju: Najbolje fotografije velikog prosvjeda učitelja u Zagrebu

No znatno alarmantnije od nagle promjene sindikalne retorike o važnosti koeficijenta i dodataka jest neinformiranost učitelja, nastavnika i profesora koji su kao temelji društva trebali razumjeti što traže. A u masi koja je bila na Trgu bilo je više od 40 tisuća ljudi koji su vikali “koeficijent, ne dodatak”.

Stipić jedini ostao dosljedan

Bijes i nepovjerenje mimoišlo je jedino Željka Stipića, šefa sindikata Preporod koji je odlučio ostati do kraja dosljedan u onome što je obećao članstvu te će ponudu staviti na glasanje članstvu.

On je naime jedini sindikalni predstavnik koji je ponudi Vlade odlučio dati odbijenicu, jer kazao je jučer, 38,18 posto članstva sindikata Preporod izjasnilo se za, a 61,82 posto bilo je protiv ponude Vlade.

– Dobro je što ide povišica plaće i što ide i nastavnom i nenastavnom osoblju. Dobro je i što se shvatilo da plaće zaposlenih u obrazovanju zaostaju, a i što je ispravljena dugogodišnja nepravda prema koeficijentima tajnika i računovođa. Nije dobro što je došlo do razjedinjenja zaposlenika u sustavu jer smo u štrajku bili zajedno i nije se pravila razlika tko je koji sindikat, tko jest ili nije nastavnik, čak ni među onima koji jesu ili nisu u sindikatu. Jednu smo nepravdu rješavali, a stvorili novu. Nije dobro što potpisivanju nije prethodilo izjašnjavanje članstva i to je velik problem sporazuma – kazao je jučer Stipić. Istaknuo je da njegov sindikat nije sklon rješenjima odgođenog sindikalizma.

– Više smo se puta ozbiljno opekli takvim rješenjima. Ne znam što će se događati u izbornoj godini s 1 posto, a kamoli s 2 posto u 2021. godini. Sigurno će se dogoditi političke promjene i nadam se da nećemo svi u tome izvisiti i ispasti naivni. Svakako smo se odgodom pokazali nevjerodostojnima – kazao je Stipić i jasno ocrtao situaciju kojoj su pribjegli i Mihalinec i Šprem.

Podsjetimo, upravo su Mihalinec i Šprem nakon prve ponude Vlade koja je uključivala povećanje dodataka izašli sa sastanka i jasno poručili članstvu da su nezadovoljni. Te iste noći bilo je jasno - sindikati će odbiti ponudu Vlade. Nije jučer skrivao Stipić da većina članova njegova sindikata zamjera drugim prosvjetnim sindikatima što nisu ispunili obećanje da će prije odluke o prihvaćanju sporazuma provesti izjašnjavanje među sudionicima štrajka. Stipićevo odbijanje povećanja ne znači ništa - i članovi njegova sindikata dobit će dogovoreno. Jučer je Vilim Ribić nakon brojnih prozivki napisao pismo svojim članovima – sarkastično, naravno.

– Što bi svi (face)bukaši radije izabrali? Zabranu štrajka bez povećanja plaća i plaćenog štrajka, ili urušavanje štrajka s istim ishodom ili povećanje plaća bez referenduma? To su bile stvarne dileme, a sve drugo su želje, snovi i tlapnje – napisao je Ribić u svome pismu.

VIDEO: Prosvjed učitelja i nenastavnog osoblja