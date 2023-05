Cilj je stvoriti političku organizaciju koja je suprotna svim negativnostima dosadašnjih pristupa

- Kad smo se odlučili osnovati AP kao političku stranku nije nam bilo lako jer ono što smo svi mi uvijek do sad imali za protivnika je sputavanje čovjeka kroz stranački klijentelizam, a koji je korišten kao način kojim se u pokornosti drže oni čijim glasovima netko dolazi do javnog dobra za svoju korist. Upravo protiv toga se borimo kao nezavisni ljudi, a onda i nezavisni politički aktivisti. Stoga, ovaj politički okvir donosimo pred vas kao odgovor na takav način političkog djelovanja te on predstavlja plod dugog i sustavnog promišljanja s ciljem stvaranja političke organizacije koja je upravo suprotna svim negativnostima koje su donijeli dosadašnji pristupi-kazao je okupljenima Jelić.

Inače, na osnivačkoj su skupštini predstavljena i temeljna načela političkog djelovanja AP - jednakost građana, zaštita nacionalnih i javnih interesa kroz promicanje antikorupcijskih mehanizama, podizanje političke kulture, stvaranje uvjeta za tehnološki razvoj i inovacije, održivi razvoj, promicanje obiteljske politike, borba protiv svih oblika siromaštva i socijalne isključenosti, zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda, energetska neutralnost, jačanje i olakšavanje referendumskih inicijativa, ravnomjerni regionalni razvoj, modernizacija javne uprave, zalaganje za slobodu medija…

GALERIJA Marko Jelić: Imao sam 15 godina kad su mi stavljali pištolj na čelo

Kao što se i očekivalo na skupštinu su stigli i neki potencijalni Jelićevi koalicijski partneri pčoput predsjednika stranke Fokus Davora Nađija, Petra Maretića, predsjednika Nezavisne liste mladih, Ante Dabo - zamjenik predsjednika stranke LIPO, Željko Lacković - predsjednik stranke Nezavisni...

Prema usvojenom stranačkom Statutu stranka ima četiri supredsjednika koji obnašaju funkciju predstavljanja i zastupanja AP te zagovaraju stavove i politike sukladno programu i smjernicama. Njih je pak izabrala Skupština, najviše tijelo stranke u kojoj su svi članovi AP- Akcije za promjene. Izabrani supredsjednici su Marko Jelić, Goran Aladić, Ksenija Krivec Jurak i Ivica Žuvela koji će se rotirati na funkciji predsjedavajućeg supredsjednika svakih godinu dana, a sve do izbora novog supredsjedništva kojem mandat traje četiri godine.

Zanimljivo je i da nova stranka ima i Senat koji je programsko tijelo i u kojem su stručnjaci i uglednici iz raznih područja, zastupnici, osobe iz izvršnih funkcija, članovi upravnih, nadzornih i sličnih tijela, lokalni izvršni čelnici i izabrane osobe lokalnih predstavničkih tijela, koji ne moraju biti članovi AP-a.