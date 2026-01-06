Naši Portali
Najviše Austrijanaca, Nijemaca i Slovenaca

Rekordni prosinac. Čak 14 posto više noćenja. Erlić: Advent u Zadru svrstan u top 3

Zadar: Zaratino bend zatvorio Advent u Zadru
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
06.01.2026.
u 13:48

Iz gradske uprave navode da se u prosincu ove godine bilježi i veći udio stranih gostiju u ukupnim turističkim brojkama

Zadar je u prosincu 2025. imao rekordnih 39.320 gostiju i 15.011 turističkih dolazaka, čime se bilježi značajan rast u odnosu na iste mjesece lani. Posljednji mjesec u godini donio je Zadru 13,8 posto rasta u noćenjima te 4,68 posto rasta u dolascima turistima u odnosu na prosinac 2024. godine - istakli su iz zadarske gradske uprave, a iz Turističke zajednice Zadra poručuju kako je to nastavak trenda rasta turističkih brojki u mjesecu u kojem se održava većina događaja manifestacije „Advent u Zadru“.

- Ove smo godine na tri lokacije imali 54 koncerta, 40ak nastupa DJ-eva, više od 40 programa za djecu te razne programe u cijelom gradu, i za djecu i za odrasle. Zadar je ove godine imao i novu lokaciju Adventa, pored Pijace koja se pokazala kao pun pogodak. Imali smo i četiri dočeka i brojke pokazuju da smo, osim Zadranima, zanimljivi i gostima. Advent u Zadru svrstan je u top 3 Adventa u Hrvatskoj - istakao je gradonačelnik Šime Erlić i dodao da u prilog dobroj potrošnji, ali i prihodu ugostitelja idu i brojke iz Porezne uprave o broju fiskaliziranih računa za prosinac 2025. godine.  Naime, u prosincu 2025. na području Grada Zadra fiskalizirano je 6,5% više računa u odnosu na prosinac 2024. godine.  

- Ukupan promet u prosincu 2025. godine na području grada iznosi 37.126.001,84 eura što je za 12,4 % više u u odnosu na prosinac 2024. godine kada je potrošeno 33.031.011, 54 eura. Jasno se po tome vidi i jačanje gospodarske aktivnosti i izvan turističke sezone, a tome svakako doprinose i događanja kroz prosinac koja privlače i domaće i goste i čine grad živim - dodao je Erlić. Iz gradske uprave navode da se u prosincu ove godine bilježi i veći udio stranih gostiju u ukupnim turističkim brojkama. 

-Zabilježeno je čak 67 posto udjela stranih gostiju u ukupnim brojkama noćenja, a najviše je bilo Austrijanaca, Nijemaca i Slovenaca koji su ostvarili 45 posto svih noćenja gostiju iz inozemstva. U odnosnu na prosinac 2023., ove godine je zabilježen rast noćenja od čak 36 posto i dolazaka od 19,6 posto - ističu iz gradske uprave. 

Božićni domjenak SNV-a: Lomila se i česnica, tražio novčić, pogledajte tko ga je dobio
Ključne riječi
advent Zadar

