Dok u trgovačkim lancima prevladavaju akcijske cijene, na tržnicama i u mesnicama zamjetna poskupljenja

Uskrsna potrošnja i ove će godine biti rekordna, najmanje 15% financijski jača nego prošle godine, ocjenjuje stručnjak za trgovinu Dragan Munjiza, ističući kako tome pogoduje globalna geopolitička situacija, ali i ustezanje potrošača tijekom nedavnih bojkota trgovaca. Lani smo u tri dana – na Veliki četvrtak, petak i subotu – potrošili 389,8 milijuna eura, 7,2% više nego godinu prije, a ostvaren je samo 0,7% veći broj računa. No u svjetlu najava novog vala inflacije i poskupljenja, ali i uskrsnica i drugih davanja, građani će si ovih blagdana dati oduška i trošiti još više, a trgovci će to, naravno, iskoristiti i dići cijene sezonskih proizvoda, smatra Munjiza. Kako to izgleda "u praksi", u subotu se najbolje vidjelo na zagrebačkoj tržnici Dolac. Za kilogram rolane lopatice, dimljene šunke... u prosjeku valja izdvojiti 11 do 15 pa i 20 eura, no redovi su poprilični i ne pita se za cijenu.

– Ovdje bar znam da kupujem domaće, a u trgovačkom lancu boktepitaj odakle je meso i čime nafilano u onoj vakuumiranoj vrećici – kaže nam Zagrepčanka Marija. Ipak, u mesnicama je zamjetan rast cijena uskrsnog asortimana za 10 do 20% – janjetina i kozletina su s lanjskih 16 došli i do 20 eura, teleći but košta već i 19 eura, odojak je i s veleprodajnom cijenom 17% nižom nego lani u ovo vrijeme s 8 skočio na 10-11 eura/kg, dok je rast cijena pršuta i ostalih trajnijih suhomesnatih proizvoda teško i pratiti.

U trgovačkim lancima pak – drukčija slika. U Konzumu, Kauflandu, Lidlu i Plodinama, koje smo obišli, cijene su, barem kad je riječ o šunkicama, rolanim lopaticama i ostatku uskrsnog asortimana, koji su glavni mamac i "putokaz" kod koga kupovati, čak i nešto niže od lanjskih. Podravkina rolana šunka u Konzumu je, primjerice, s lanjskih 7,49 pala na 6,99 eura tjedan prije Uskrsa, Pivčeva rolana lopatica s kožom s 5,39 na 5,29 eura, no za Gavrilovićevu rolanu šunku u mrežici valja izdvojiti 7,39 eura, a lani je koštala 6,79 eura. Najnižu cijenu rolane lopatice s kožom našli smo u robnoj marki Gušti u Plodinama – cijena joj je s lanjskih 5,49 pala na 4,65 eura, no riječ je o akcijskim cijenama s obzirom na to da se radi o sezonskom asortimanu koji ćemo i zaboraviti kad prođe Uskrs.

Vezica mladog luka u trgovinama u prosjeku košta 0,59 eura, rotkvice 0,49, što je 10 centi više nego lani, a na tržnicama im je cijena oko eura. Svježa janjetina bez glave u trgovačkim lancima u prosjeku košta 10,99 eura, kozletina 14,99, kao i lani, isto tako i odojak – 5,99 eura, no cijena teletine za pečenje, vrata i lopatice, skočila je s 5,59 na 7,99, negdje i na 8,39 eura, kilograma junećeg buta s 8,99 na 12,99 eura, livanjskog sira sa 16.99 na 23,69 eura. Prije tri godine, kada je Uskrs padao u gotovo isto vrijeme, kilogram svježe janjetine koštao je 59,99 kuna ili 7,95 eura, odojka 4,51 euro (33,99 kn), Gavrilovićeve rolane šunke 5,30 eura (39,99), livanjskog sira 11,28 eura (84,90 kn), a danas košta 16,99 eura – i to na akciji, inače mu je cijena i 23,69 eura.

Svježa patka je s 3,39 u Konzumu pojeftinila i na 2,99 eura/kg, a dok velik dio EU muku muči s manjkom jaja i rastom cijena, u nas nema tih problema. Veleprodajna cijena jaja u EU je u prosjeku rasla 25% na godišnjoj razini, a u nas je 8% manja, kaže nam direktor Croatiastočara Branko Bobetić. Deset jaja M klase, kojima je Vlada ograničila cijene, lani je koštalo 2,45, a sad se mogu naći i za 1,69 eura.

I kad nas ta "jeftinoća" oslobodi stresa i taman se opustimo u šopingu – slijedi šok. Kraševa Dorina za jelo i kuhanje (300 g) košta 4,49 eura na akciji (lani 2,39, a prije tri godine 1,23 eura!), pršut ruža Pisinium 29,99 eura/kg (lani 17,90), povrće za juhu 1,29 (0,99), Milka čokolada noisette (270 g) 6,79 eura umjesto lanjskih 2,79. Kruh "domaća kora" od 530 g poskupio je 60 centi, s 1,29 na 1,99, bakalar sušeni i vakuumirani s 45,99 na 48,99, buket prigodnih tulipana s 2,99 na 3,99 eura, kilogram badema s 4,79 na 6,79, a orasi s 3,99 na 5,49 eura. Beljska graševina s lanjskih 4,99 skočila je na 7,05 eura, zagorski mlinci (400 g) s 2,39 na 3,39 eura.

Košarica sa samo 15-ak istih proizvoda (a to nije ni djelić onoga čime ćemo napuniti kolica u trgovini za blagdan) – po jedna vezica mladog luka i rotkvica, Gavrilovićeva rolana šunka u mrežici (1 kg), teleći vrat i lopatica (1 kg), odojak (1 kg), livanjski sir (1 kg), pršut ruža Pisinium (300 g), kruh "domaća kora" (530 g), bakalar (600 g), francuska salata Zvijezda (1 kg), zagorski mlinci Čokoland (400 g), jaja M (10 komada), čokolada za kuhanje Dorina (300 g), orasi (1 kg), Belje graševina (0,75 l) – ove nas je godine tako koštala 112,30 eura, lani 92,10 eura, što je 20,2 eura ili 22% više.

Čeka se i računica NHS-a. No lani je njihova bogatija uskrsna košarica za tročlanu obitelj bila skuplja 21% nego godinu prije, srednja 17, a skromna 16,31%. Bogatija je, naime, koštala 395,55 eura, srednja 237,47 eura, a skromna košarica 116,60 eura. Profesor sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta Ivo Grgić kaže kako na uskrsnu potrošnju, kao i na božićnu, cijene imaju mali utjecaj. Hrvati se drže tradicionalnih delicija primjerenih području na kojem žive.

– Posljednjih godina, pod utjecajem potrošačkog ludila, troši se i na darove. No dok će se cijene poklona manje mijenjati, blagdanski će stol biti ne samo skuplji u odnosu na prošlu godinu nego i u odnosu na tjedan-dva prije Uskrsa. To je logično – na to utječe povećana potražnja – pa se ne treba pozivati na savjest prodavača. To je odluka i odgovornost potrošača – napominje Grgić te dodaje kako potrošnja ove godine ima dvostruki "poguranac". Prvi generiraju država i lokalna vlast isplatom uskrsnica i jednokratnih pomoći, a drugi je razlog smirivanje ekonomske neizvjesnosti koju je izazvao predsjednik Trump.

– Dobra strana povećane potrošnje je – dodaje Grgić – to što će se značajan dio potrošenog novca vratiti u državni proračun, a loša – da nema tako skoro na vidiku novih izbora, kada nas država časti našim novcem.

