Cijela Hrvatska pod upozorenjem: Minusi u većini zemlje, na Zavižanu jutros čak -12,2, a najgore tek slijedi

Bit će sunčano, u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku i hladno. U Lici još ponegdje može biti i slabog snijega. Umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka do olujna bura, postupno će slabjeti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva Celzijusovih.

Najhladnije temperature u Hrvatskoj u 6 sati ujutro zabilježene su na sljedećim lokacijama: Zavižan -12.2°C, Puntijarka -7,8°C, Parg-Čabar -5.7°C, Delnice -4.4°C, Crni Lug-NP Risnjak -4.1°C, NP Plitvička jezera -3.6°C, Gospić -3.4°C, Varaždin -2,4°C, Karlovac -2.3°C... U Zagrebu je u 6 ujutro izmjereno -0,1 °C, a Osijeku -1,2, u Bjelovbaru -1,8, a Otočcu -2,4... Na Jadranu su temperatiure bile iznad nule.

Sutra će biti sunčano i ujutro hladno, na kopnu ponegdje uz jaki mraz. Vjetar slab, popodne na sjeveru do umjeren južni. Na Jadranu prijepodne još slaba i umjerena bura, zatim slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -8 do -3, na obali i otocima od -1 do 4 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 9 i 13 °C.

Za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku regiju i većinu središnje Hrvatske jutros je na snazi bilo žuto upozorenje zbog mogućeg mraza, s minimalnim temperaturama ispod -1°C. Preporučuje se oprez zbog mogućih zdravstvenih rizika kod osjetljivih skupina poput starijih osoba i djece. Za kninsku regiju također vrijedi žuto upozorenje zbog lokalnih olujnih udara bure, s najjačim udarima vjetra preko 65 km/h. Preporučuje se oprez zbog mogućih prekida u vanjskim aktivnostima.

Riječka regija ima narančasto upozorenje zbog vrlo jakih, lokalno orkanskih udara bure, osobito podno Velebita i Velike Kapele, s najjačim udarima preko 90 km/h. Očekuju se ozbiljni poremećaji, oštećenja konstrukcija i mogući prekidi u opskrbi energijom. Splitska i dubrovačka regija podložne su žutom upozorenju zbog lokalnih olujnih udara bure, s najjačim udarima do 75 km/h, uz mogući prekid vanjskih aktivnosti. Za zapadnu obalu Istre na snazi je žuto upozorenje zbog jake bure, koja će u noći biti i vrlo jaka, s udarima do 85 km/h, što može ugroziti manja plovila. Za Kvarner i Kvarnerić vrijedi narančasto upozorenje zbog vrlo jake bure, koja će slabjeti tijekom dana. Svima se savjetuje oprez zbog jakog vjetra i niskih temperatura, osobito za osjetljive skupine i one koji provode vrijeme na otvorenom.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za sva vozila na državnoj cesti Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paškom mostu, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u utorak. Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostala vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin i obrnuto), zatim autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice-Kikovica (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3 preko Gornjeg Jelenja) te omiška obilaznica Naklice - Omiš (DC553).

Na autocesti A7 između čvora Rijeka istok i čvora Šmrika te na mostu dr. Franje Tuđmana u Dubrovnika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prozorom (I.i II. skupina vozila).

Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti je moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozače iz HAK-a upozoravju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektna linija: Lopar-Valbiska, Sumartin-Makarska, katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka,  Vis-Split, Ubli - Vela Luka - Hvar - Split i Ubli-Korčula-Dubrovnik te brodska linija  Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak.