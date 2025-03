Hladni val stiže iz Skandinavije: Temperature naglo padaju, a najavljuje se snijeg i olujna bura

Ciklonski vrtlog koji trenutno dominira iznad Skandinavije počeo je pomicati se prema jugu, donoseći sa sobom hladnu zračnu masu koja se širi preko sjevernog i središnjeg dijela Europe, usmjeravajući se prema Alpama. Zajedno s prodorom polarnog zraka dolazi i do porasta tlaka u blizini tla, što potiče jačanje anticiklone nad Europom. Ta anticiklona donijet će mirnije vrijeme u naše krajeve, ali tek od srijede sljedećeg tjedna.

Prije smirivanja vremena, očekuje se dolazak hladnog vala iz sjeverne Europe, koji će nas dosegnuti tijekom noći između nedjelje i ponedjeljka te tijekom ponedjeljka. Temperatura će znatno pasti, praćena jakim vjetrom iz smjera sjevera i sjeverozapada, dok će kiša u planinskim područjima prelaziti u snježne padaline. Moguće su i pojedinačne snježne pahulje u sjeverozapadnim dijelovima unutrašnjosti, prenosi N1. Na Jadranu će se iznenada pojaviti snažna, djelomice olujna bura.

Do tog vremenskog preokreta, koji se očekuje u noći na ponedjeljak, danas će u nedjelju vrijeme biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Na srednjem i južnom Jadranu očekuju se duža sunčana razdoblja uz razvoj dnevnih naoblaka i povremeni pljusak, posebno u području Dubrovačkog primorja. Jugo na Jadranu će postupno slabjeti.

Maksimalne dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se od 8 do 12°C, dok će na Jadranu biti oko 16°C. U noći na ponedjeljak i tijekom dana brzo će proći hladna fronta s sjevera, donoseći oblačno vrijeme s kišom, a u planinskim predjelima i snijegom. U nižim dijelovima unutrašnjosti moguće su povremene snježne pahulje. Kasno popodne u najsjevernijim krajevima očekuje se prestanak oborina i djelomično prosvjedravanje. Sjeverni vjetar će se pojačati, uz značajan pad temperature. Na Jadranu će se brzo proširiti jaka, ponegdje olujna bura od sjevera prema jugu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti spadat će na -2 do 2°C, na Jadranu oko 6°C, dok će dnevne maksimumi u unutrašnjosti biti od 3 do 7°C, a na Jadranu od 8°C na sjeveru do 12°C na jugu i otocima.

Od utorka, nakon prolaska hladnog vala, do kraja tjedna uspostavit će se stabilnije vrijeme uz jačanje anticiklone. Dominirat će vedro nebo s jutarnjim mrazom u unutrašnjosti. Uz obilje sunca, dnevne temperature će polako rasti, dosežući dvocifrene vrijednosti kako u unutrašnjosti tako i na Jadranu do kraja tjedna. Vjetar će biti umjeren, s naglaskom na sjeverac i sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu povremeno puhati bura.

