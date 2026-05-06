Tradicionalna 'velika trojka' u sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj dobila je i četvrtog člana crnog tima. Prebrzoj vožnji, vožnji pod utjecajem alkohola i nekorištenju sigurnosnog pojasa – kao glavnim uzrocima teških prometnih nesreća – gotovo se ravnopravno pridružila distrakcija.



Kada u kontekstu prometnih nesreća govorimo o distrakciji, prije svega se misli na korištenje mobitela tijekom vožnje. Kažnjivo je, već je općepoznato da ne možemo istovremeno gledati mobitel i cestu. Unatoč tome, u gradskoj vožnji gotovo svaki drugi vozač u ruci ima mobitel. Kazne ih ne obeshrabruju, nesreće se ne boje. Činjenica je, ipak, da se nesreće zbog mobitela događaju. U kontekstu smanjenja pozornosti upotreba mobitela tijekom vožnje uspoređuje se s vožnjom pod utjecajem alkohola.