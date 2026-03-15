Taksi naletio na pješakinje, nevjerojatan splet okolnosti spasio ih od smrti: 'Ovdje sam. Ovdje sam'

Vozačica taksija izgubila je kontrolu dok je skretala i na raskrižju ulica Essex i Rivington na Lower East Sideu na Manhattanu, naletjela na dvoje pješaka. Snimka s mjesta događaja pokazuje kako taksi iznenada ubrzava, prelazi preko rubnika i juri prema dvjema ženama koje su stajale na pločniku i šminkale se, piše CBS News.

U djeliću sekunde vozilo je udarilo u zgradu, a vlasti su priopćile da su žrtve, obje žene u dvadesetima, zadobile samo lakše ozljede te su prevezene u lokalnu bolnicu. Razlog zbog kojeg su preživjele, prema policiji, gotovo je nevjerojatan. Kada je taksi udario u njih, umjesto da bude zdrobljena između vozila i zgrade, jedna od žena je odbačena kroz otvorena podrumska vrata na pločniku i pala u podrum trgovine delikatesama.

Istražitelji kažu da joj je upravo taj pad vjerojatno spasio život. Svjedoci na kaotičnoj sceni opisali su trenutak kao nadrealan. „Jeo sam odmah pokraj. Dvije djevojke su hodale, ovaj taksi je izgubio kontrolu i udario ih“, rekao je Anthony, koji je ručao u susjedstvu kada se nesreća dogodila. Jedna djevojka, dodao je, pala je desno od taksija, a druga je propala dolje u podrum.

U zbrci odmah nakon nesreće prolaznici su strahovali od najgoreg. „Njezina prijateljica je rekla: ‘Jeste li vidjeli moju prijateljicu?’ Pa smo počeli dozivati njezino ime i onda smo čuli tihi šapat: ‘Ovdje sam. Ovdje sam.’“, rekao je za CBS News.

Glas je dolazio odozdo, iz podruma u koji je žrtva pala. „Bilo je ludo“, rekao je.Radnici iz obližnje trgovine tenisicama u početku su mislili da je taksi udario u njihovu zgradu. „Mislio sam da je kod nas ovdje preko puta, ali kad sam pogledao van, vidim dim, auto — trgovina delikatesama na uglu je uništena“, rekao je jedan radnik za ABC7.

Taksi je oštetio stakloo i vanjski dio zgrade. Gradske vlasti su priopćile da sama zgrada nije pretrpjela strukturnu štetu. Snimke nakon nesreće pokazuju dvoje putnika kako izlaze iz stražnjeg dijela taksija, vidno šokirani onim što se upravo dogodilo. Jedna od njih, Brenna, opisala je šok kada je izašla iz taksija i shvatila da su pješaci udareni. „Nismo imali pojma što se dogodilo, a onda smo izašli i vidjeli da netko leži na tlu — netko je bio ispod auta“, rekla je.