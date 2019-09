Četiri maskirana muškarca upala mu u kuću, ovakav otpor vlasnika nisu očekivali

Internetom kruži snimka nevjerojatne hrabrosti jednog vlasnika kuće koji je otjerao četiri naoružana pljačkaša koji su mu sinoć ušli u dom.

Naime, Asif Ali (35) iz Rochdalea u Engleskoj srčano je branio svoj dom s golim rukama dok su mu maskirani muškarci prijetili smrću.

Jučer oko 21.15 sati njegov je pas počeo jako lajati pa je vlasnik kuće otišao provjeriti što se događa. Njegova supruga za to je vrijeme bila na katu kuće. Kada je sišao s kata na ulazu je zatekao maskiranog muškarca. Odmah ga je napao i pokušao istjerati van.

No, onda je došao još jedan pljačkaš koji je u ruci držao odvijač te je 35-godišnjaku prijetio da će ga ubiti.

Međutim, on je u tom trenutku jedino razmišljao o tome kako da zaštiti svoju pet godina mlađu suprugu Charlotte.

Potrčao je u kuhinju i uzeo dva noža te njima pokušao otjerati napadače.

– Nisam znao što radim. To je sve bilo instinktno, samo sam ih pokušao istjerati iz moje kuće. Otjerao sam ih van, no gurali su vrata i jedan od njih je onda izvadio nešto nalik nožu, no policija kaže da je vjerojatno bio odvijač. Mislio sam da se žele popeti gore gdje mi je bila supruga, a to nisam želio – ispričao je Asif, inače vlasnik agencije za prodaju nekretnina, piše The Sun.

Nakon što je uzeo kuhinjske noževe, pljačkaši su pobjegli, a vlasnik kuće objavio je snimku nadzorne kamere te nudi nagradu od 5.000 funti kako bi otkrio tko ga je napao.

– Znali su da smo kod kuće. Svjetla su bila upaljena, auti su bili na prilazu, vrata otvorena, no svejedno su ušli u kuću naoružani znajući da unutra ima ljudi i da će sigurno doći do sukoba. Netko sigurno zna tko su ti ljudi. Treba ih se uhvatiti prije nego što to učine ponovno – kaže Asif.