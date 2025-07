Česi obavili inspekciju cijena na Jadranu, jedan grad posebno izdvojili: 'Ovdje nikako ne jedite u centru'

Hrvatska više nije neprikosnoveni hit među češkim turistima kada je riječ o dugotrajnim ljetovanjima – po prvi put nismo im prvi izbor. Glavni razlog? Cijene koje iz godine u godinu nezaustavljivo rastu, osobito na obali. Češki portal novinky.cz, koji redovito prati stanje na hrvatskoj obali, ove je godine otišao korak dalje i objavio detaljan vodič za uštedu na Jadranu. U svom tekstu donose konkretne savjete za sunarodnjake kako bi izbjegli previsoke račune tijekom godišnjeg odmora.

Reportažu započinju s Makarskom rivijerom, omiljenom destinacijom među Česima. Navode da se cijene piva tamo kreću od 3,50 do 4,50 eura, no uz malo sreće i “happy hour” moguće je popiti pivo za dva eura. S druge strane, cijene ležaljki na plaži Meteor skočile su za čak 25 posto – sada stoje 16 eura. Ulaznica za obližnji akvapark također je skuplja nego prošle godine i iznosi 15 eura.

Posebno ih je iznenadila cijena vodenih papuča, koje sada koštaju i do 20 eura. Portal savjetuje turistima da izbjegnu taj trošak tako da ponesu prošlogodišnje. Cijene hrane na obali također nisu blagonaklone. Kuglica sladoleda stoji oko 2,50 eura, rižoto s plodovima mora 16 do 17 eura, a hobotničina salata čak 19 eura. Espresso se uglavnom naplaćuje 2 eura, dok su kokteli u rasponu od 3,50 do 10 eura.

Split je i dalje jedan od najpopularnijih gradova, no iz perspektive čeških novinara – i jedan od najskupljih. Savjetuju turistima da jedu, piju i parkiraju što dalje od centra. Primjerice, sat parkiranja u centru grada stoji 4,75 eura, dok se na periferiji može pronaći mjesto za trećinu tog iznosa. U blizini Dioklecijanove palače pola litre piva košta i do devet eura, dok se u nešto udaljenijim kvartovima može naći za prihvatljivija tri eura. Kuglica sladoleda u manjim splitskim četvrtima stoji 2,50 eura.

Novinari su posjetili i Zadar, gdje su cijene provjeravali na gradskoj tržnici. Kilogram rajčica koštao je 2,50 eura, a marelice 5,50. Sladoled se, ovisno o lokaciji slastičarnice, prodaje po cijeni od 2,50 do 3,70 eura za kuglicu. Ipak, brojni češki turisti koje su novinari intervjuirali ističu da se, unatoč visokim cijenama, snalaze. “Slično je kao u Pragu ili Brnu, pa nije toliki šok,” kaže jedna turistkinja, dodajući kako se često hrane u pekarnicama, gdje su cijene još uvijek prihvatljive. “Općenito je u Hrvatskoj nešto skuplje nego kod nas, ali u većim gradovima su cijene vrlo slične onima u češkim urbanim središtima,” zaključuje.