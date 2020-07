Čelnici Karlovačke banke prije 23 godina Zdravku Pašaliću oprostili 13,5 milijuna kn kredita

Na Županijskom sudu u Karlovcu ponovno je počelo suđenje bivšim čelnicima Karlovačke banke; Miji Bursiću, Sandi Cvitešić i Danku Seiteru koji su prije 20 godina dali, ali i oprostili dio kredita poduzetniku Zdravku Pašaliću, odnosno njegovoj tvrtki Zagrebdrvo i time mu pribavili iznos od 13,5 milijuna kuna.

Predmet, je, podsjetimo, godinama stajao u nečijoj ladici na Županijskom sudu, da bi lani, u prvoj polovici godine došao na stol sutkinji Elmi Kaleb Mamić koja je imala svega nekoliko mjeseci, od ožujka do lipnja, da provede raspravu i donese presudu prije no što predmet završi u potpunoj zastari. Bursić, Cvitešić i Seiter u tome joj nije pomogli obzirom da je rasprava odgađana nebrojeno puta jer su optuženici s liječničkom ispričnicama 'šetali' s nizom psihičkih, želučanih i ostalih zdravstvenih smetnji po karlovačkoj, dugoreškoj i zagrebačkim bolnicama.

No, sutkinja im je 19. lipnja prošle godine, svega osam dana prije zastare, izrekla sudske presude na tri godine zatvora zbog zlouporave položaja i ovlasti, pozivajući se na Zakon o kaznenom postupku po kojem se okrivljenicima može suditi u odsutnosti, ako nisu dostižni državnim tijelima i postoje osobito važni razlozi da im se sudi u odsutnosti, a na temelju materijalnih dokaza koje je imala u spisu.

Osim toga, obzirom na zdravstveno stanje Zdravka Pašalića, izdvojila je suđenje njemu za poticaj na zlouporavu položaja i ovlasti u poseban predmet u kojem je i njemu dosudila tri godine zatvora za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti bankara. Optuženici su se žalili na tu odluku Županijskog suda, pa je predmet vraćen na početak suđenja. Prvog dana suđenja, nitko od četvorke nije imao zdravstvenih problema, pa je suđenje započelo čitanjem nekih od dokumenata iz postupka na traženje obrane. Obrana je i u prethodnom postupku tvrdila da je otpis dugovanja bio u to vrijeme uobičajeva praksa banaka kod klijenata koji su imali problema u poslovanju ili su bili u stečaju. No, i HNB je tada Karlovačku banku upozoravao, sudeći po dokumentima koji su danas pročitani na sudu, da posluje negativno i da ne čini puno da to isprave, te da moraju poticati klijente na vraćanje dugova i kredita, jer da u protivnom neće opstati.

Podsjetimo, Mijo Bursić, Sanda Cvitešić i Danko Seiter već su bili u zatvoru zbog otpisa oko milijun kuna duga karlovačkom poduzetniku Nikoli Hanželu, koji je osobođen krivice na poticanje tog djela i koji je naknadno vratio dug banci.