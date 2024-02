Čekaonice su bile prazne: Kako su liječnici odbili novinarku Večernjeg jer nije njihova pacijentica

Dežurstva obiteljskih doktora u Zagrebu postoje subotom od 15 do 20 sati i nedjeljom cijeli dan, no ako zatrebate liječnika subotom prijepodne, to može ispasti problem, kako sam se i sama uvjerila. Došla sam s jakom grloboljom, respiratornim simptomima i temperaturom jer mi se noć prije stanje pogoršalo nakon četiri dana kućnog liječenja. Međutim ni dr. Milan Žigić ni dr. Jadranka Polovanec koji su bili u Domu zdravlja Zagreb-Centar u Martićevoj nisu me pregledali iako u obje čekaonice nije bilo nijednog drugog pacijenta.

– Vi ste došli po Sumamed! – ispalio je optužujući dr. Žigić, nastavivši monolog o tome kako mi ne može dati lijek koji sam zamislila (?!) i kako me ne bi trebao primiti jer je tu samo zbog svojih pacijenata te kako popodne postoji dežurstvo u Runjaninovoj. Kao da je prečuo moj odgovor da nikad sebi nisam propisivala lijek, na kraju je rekao da me može pregledati, ali mi ne može pomoći jer nema laboratorij.

Sestra zakolutala očima

Bilo je krajnje neugodno i odvratila sam da ne mora, već ću ga zbog njegova neprihvatljivog ponašanja prijaviti, kao i njegovu sestru. Ona je, naime, prezirno zakolutala očima čim je čula da nisam njihov pacijent. Dok sam izlazila, dr. Žigić je lakonski dobacio da ću "ionako morati opet doći kod njega kad moja doktorica bude na godišnjem" (s obzirom na to da dijele ordinaciju), a to bi netko mogao shvatiti kao diskretnu prijetnju. U šoku sam se spustila s četvrtog kata i od gospođe na porti zatražila knjigu žalbe. Ona mi je predložila da probam kod druge doktorice u prizemlju. Tamo je odbijenica išla po kratkom postupku.

Prvo mi je sestra hladno odrezala da su tu samo za svoje pacijente i nastavila lagano brisati prašinu s ormara. Na vratima se pojavila i dr. Polovanec i nezainteresirano izrecitirala kako oni tu nisu u dežurstvu, već jednom radnom subotom u mjesecu nadoknađuju svoj mjesečni fond sati, s obzirom na to da od ponedjeljka do petka ne rade osam sati dnevno te da u toj subotnjoj smjeni nisu dužni primiti pacijente izvan svoje ordinacije. Pitala sam je: "U redu, mislite li vi, kao liječnica, da je u redu da me sad ovako bolesnu i s temperaturom odbijete, a u čekaonici nema nijednog pacijenta?". Odgovorila je hladno: "Ništa ja ne mislim, ja sam samo djelatnik". Gospođa na porti bila je zapanjena jer je sve čula. Uz četiri zdravstvena radnika, ona je jedina pokazala ljudskost i žaljenje. Hvala joj.

Naplaćen neobavljen pregled

Obratila sam se HZZO-u, koji je od liječnika zatražio očitovanja. Već u utorak izvijestili su kako je iz očitovanja liječnika utvrđeno da nisu povrijedili ugovorom propisane obveze, kao i da je "pacijentica pregledana" te da se osiguranici u ovakvim slučajevima mogu žaliti Liječničkoj komori. Tvrdnja o obavljenom pregledu iznenadila me pa sam pitala: "Tko je od dvoje liječnika u svom očitovanju naveo da je pacijenticu pregledao?"

"Prema našim saznanjima pacijentica je pregledana u ambulanti dr. Milana Žigića, što je i evidentirano u radu njegove ambulante u subotu 3. veljače", glasio je odgovor iz HZZO-a. Očito, sestra je unijela podatke iz moje zdravstvene iskaznice u kompjutor. Međutim, to što sam umjesto zdravstvene usluge dobila bahat ispad i porciju ponižavanja, nije zabilježeno. Ali je, očito, uredno naplaćeno.

