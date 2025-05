Može li 'zid dronova' donijeti preokret na bojišnici? Vojni stručnjaci upozoravaju da je ključna jedna stvar

Rusija je ovog mjeseca dramatično pojačala raketne napade i napade dronovima diljem Ukrajine u nastojanju da potkopa moral Ukrajinaca - ali također pojačava kopnene napade u mnogim područjima duž duge linije fronta, prema ukrajinskim dužnosnicima i analitičarima. Neki od tih napada su uspjeli, pri čemu su se ukrajinske jedinice u Donjecku i na sjeveru povukle s nekih položaja, dok su izgubljena i neka ruralna područja na jugu. No, pojačana upotreba dronova u Ukrajini, raspoređenih u nekoliko slojeva na bojnom polju, pomogla je Kijevu da nanese velike gubitke protivničkim snagama uz minimalne žrtve među vlastitim trupama. Oni bi mogli postati još kritičniji u nadolazećim mjesecima. Ukrajinci pokušavaju proširiti vlastitu industriju dronova kako bi stvorili obrambene koridore duž ključnih dijelova linije fronta, često nazivane "zidom dronova". U međuvremenu, ignorirajući napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da osigura prekid vatre, Kremlj provodi dvostruku strategiju usmjerenu na prisiljavanje Ukrajine da prizna poraz uništavanjem njezinih gradova iz zraka i smanjenjem njezinih obrambenih linija na kopnu.

Rusija je u protekloj godini znatno proširila vlastitu proizvodnju dronova i projektila, omogućujući masovne napade korištenjem nekoliko stotina projektila odjednom. Ruska strategija nastoji preopteretiti ukrajinsku protuzračnu obranu desecima jeftinih dronova kako bi istovremeni raketni napadi mogli uspjeti. Na terenu, ruske snage istovremeno ispituju ukrajinsku obranu duž mnogih dijelova fronte, od Zaporožja na jugu do Sumija na sjeveru, napredujući u napuštena sela i preko otvorenih krajolika u malom broju. Rusi ne probijaju ukrajinsku obranu, već je glođu automobilima, motociklima i raštrkanim pješačkim vodovima. Ruske snage su do sada ove godine napredovale u prosjeku otprilike 14 četvornih kilometara dnevno, prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW) Ova stopa implicira da bi im trebale još gotovo četiri godine da dovrše okupaciju četiriju regija koje je Moskva ilegalno anektirala: Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona. To su često izjavljivani ciljevi Kremlja, ali Rusi također pokušavaju usaditi osjećaj superiornosti nad ukrajinskim snagama među saveznicima Kijeva.

Velik dio borbi odvija se u Donjecku, a Rusi su i dalje odlučni zauzeti cijelu regiju, osim ako ne budu predani u mirovnim pregovorima, što je neuspješno za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rusko ministarstvo obrane u utorak je tvrdilo da je zauzeto selo južno od ključnog grada Kostjantinivka. ISW procjenjuje da su ruske snage zauzele otprilike 65 četvornih kilometara teritorija - ali i dalje nisu sposobne intenzivirati ofenzivne operacije u nekoliko različitih smjerova istovremeno.

Glavni ruski napori u ljeto ponovno će biti usmjereni protiv ključnih gradova Kostantinivka i Pokrovsk u Donjecku, prema Jacku Watlingu, višem istraživačkom suradniku u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (RUSI) u Londonu. Stotinama kilometara sjevernije, ruske jedinice su se probile nekoliko kilometara u Sumsku oblast. Zelenski je u utorak novinarima rekao da Rusi sada gomilaju trupe u smjeru Sumija. Kazao je da Rusi žele "izgraditi ovu tampon zonu, kako je oni nazivaju, 10 kilometara duboko u Ukrajinu", ali da im nedostaju kapaciteti. Rusi podržavaju ove operacije raketnim i zračnim napadima navođenim bombama.

Napadi na Sumi uslijedili su nakon direktive Kremlja od 21. svibnja da vojska stvori tampon zone unutar sjeverne Ukrajine - u regijama Sumi i Harkiv. To se dogodilo kada je predsjednik Vladimir Putin posjetio rusku Kursku regiju s druge strane granice, čiji je dio bio zauzet ukrajinskom invazijom pokrenutom iz Sumija prošlog ljeta. Zauzimanje regionalnog središta Sumija vjerojatno je izvan dosega Rusa jer je teren gusto pošumljen. Ali svojim napadima ruska vojska može spriječiti Ukrajince da premjeste jedinice u Donjeck. Dalje na istoku posljednjih dana došlo je do porasta borbi oko Vovčanska u Harkovskoj regiji. Prema analitičarima, ukrajinska vojska mora odlučiti koja su područja pod najvećom prijetnjom, gdje se povući, kako se premjestiti - čak i dok su mnoge brigade ozbiljno pod manjkom snaga više od tri godine nakon ruske invazije, piše CNN.

Ravnoteža ljudstva i dalje je u velikoj mjeri u korist Rusije, unatoč velikim gubicima. Putin je nedavno izjavio da se svaki mjesec regrutira 60.000 dobrovoljaca. Promatrači smatraju da je to vjerojatno pretjerano, ali bonusi za prijavu koji znatno premašuju plaće civila u Rusiji čine vojnu službu atraktivnom opcijom. Načelnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirskij izjavio je ranije ovog mjeseca da se Kijev suočava s "kombiniranom neprijateljskom skupinom od do 640.000 ljudi", što je više nego na početku invazije. Zelenski je u siječnju rekao da Ukrajina ima 880.000 vojnika, "ali 880.000 brani cijeli teritorij. Ruske snage koncentrirane su u određenim smjerovima".

Rusko novačenje 'premašilo je ciljeve Kremlja za svaki mjesec 2025.', prema analitičaru Watlingu. "Nakon što je promijenila zapovjednike i izgradila rezerve opreme, Rusija je sada spremna povećati tempo i opseg napada", objasnio je. Ali za svaki kvadratni kilometar ukrajinske zemlje koji Rusija osvoji, Moskva vjerojatno gubi oko 100 ljudi, prema zapadnim procjenama. Iznad i iza linija fronta, kao i u zračnoj kampanji koju vodi Moskva, razvoj i raspoređivanje dronova i dalje će biti ključni. Nedavni ruski napredak u Donjecku, iako postupan, omogućen je taktikom izolacije bojišta - prekidanjem opskrbe ukrajinskih jedinica napadima dronovima na opskrbna vozila do 30 kilometara od prve crte bojišnice, stoji u analizi CNN-a.

Ukrajinska obrana uvelike ovisi o slojevima dronova. Ukrajinci razvijaju koncept koji se ponekad naziva "zid dronova", osmišljen kako bi "osigurao kontinuirani obrambeni koridor dronova duž najranjivijih ukrajinskih granica kako bi nanio značajne žrtve ruskim snagama", prema Micku Ryanu, autoru bloga Futura Doctrina.

Konrad Muzyka, obrambeni analitičar u tvrtki Rochan Consulting, kaže da su "ukrajinske snage sve smrtonosnije zahvaljujući koordinaciji dronova i topništva. Ruski napadi na motociklima i oklopnim vozilima poraženi su na nekoliko frontova uz minimalne ukrajinske gubitke" u travnju. No, Ryan ističe da će učinkovit zid od dronova zahtijevati integraciju i vjerojatno donošenje odluka, kao i analizu uz pomoć umjetne inteligencije, kao i integraciju s elektroničkim ratovanjem. Ukrajinske dronove "vodi mali radar, a Rusija sada sustavno radi na lociranju i ciljanju tih radarskih postaja", piše Watling . Zelenski je u utorak izjavio da Rusija planira povećati proizvodnju jurišnih dronova Shahed na između 300 i 350 dnevno. Na pitanje hoće li doći vrijeme kada će Rusija ispaliti 1000 dronova u jednom danu, odgovorio je: "Ne mogu reći da se to neće dogoditi".

Slanje stotina dronova zasićuje protuzračnu obranu dok se nakupljaju iznad ciljanog područja. Rusija je također razvila dronove koji mogu izbjeći ukrajinsko ometanje i letjeti više i brže od ranijih modela. Ukrajinski analitičar Oleksandr Kovalenko rekao je prošli tjedan da je jedan Shahed uočen na rekordnoj visini od 4900 metara. Prema Zelenskom, Ukrajina sada raspoređuje borbene zrakoplove F-16 i Mirage kao dodatak protuzračnoj obrani. Bivši ukrajinski vojni zapovjednik Valerij Zalužnji kaže da Ukrajina mora voditi "visokotehnološki rat za preživljavanje" u kojem dronovi igraju ključnu ulogu, kako bi "ekonomski teret rata bio nepodnošljiv za Rusiju". Analitičari navode sve veću upotrebu dronova kratkog dometa s optičkim vlaknima koji se ne mogu ometati kao jedan primjer tehnološke utrke. Ukrajina još nije povećala upotrebu takvih dronova, koji se oslanjaju na optička vlakna debljine milimetara, ali dugačka kilometre.

Zelenski je negirao da Ukrajina gubi rat dronovima. "Imat ćemo isti broj dronova kao i Rusi, 300-500 dnevno, vrlo smo blizu toga", rekao je. Zelenski je rekao da problem nije bio u proizvodnji – već u financijama. Watling pak predviđa nekoliko teških mjeseci za Ukrajinu koji će "staviti naglasak na učinkovitost ukrajinskih operacija dronova i topništva, sposobnost ukrajinskih zapovjednika da sačuvaju svoje trupe i kontinuitet opskrbe od međunarodnih partnera Ukrajine".

Nastavak američkih opskrba je neizvjestan dok Trump istovremeno bjesni i negoduje oko toga treba li Washington nastaviti pomagati Ukrajini u obrani. Putin pak očajnički nastoji spriječiti buduću opskrbu zapadne vojne pomoći Ukrajini, prema ISW-u, budući da dobro opremljene ukrajinske snage dosljedno pokazuju svoju sposobnost nanošenja neodrživih gubitaka ruskim snagama. Inovacija i taktička agilnost bit će jednako utjecajne kao i gruba sila dok rat ulazi u svoje četvrto ljeto.

