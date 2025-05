Putin u par rečenica digao uzbunu, otkrio detalje o tajnoj operaciji: ' Izdao sam naredbu da se to zaustavi'

Čini se da šanse za mirovni sporazum predsjednika Donalda Trumpa u Ukrajini opadaju, a pozornost se ponovno usmjerava na Vladimira Putina i njegove ratne ciljeve. Važni uvidi u Putinov pogled na svijet o ovom i drugim pitanjima mogu se vidjeti iz novog 90-minutnog dokumentarca "Rusija. Kremlj. Putin. 25 godina", koji je državna televizija Rossiya objavila 4. svibnja 2025. godine, a dostupan je na YouTubeu. Dokumentarac se osvrće na Putinovu četvrt stoljeća dugu vladavinu. Film objašnjava kako Putin vidi svoje mjesto u povijesti i zašto vodi rat protiv Ukrajine. Njegovo objavljivanje podudara se s obilježavanjem Dana pobjede 9. svibnja.

Film počinje intervjuom novinara Pavela Zarubina s Putinom na kraju njegovog dugog radnog dana u Kremlju, u 1:30 ujutro. Razgovor sa Zarubinom isprepliće se s arhivskim snimkama ključnih događaja i ranijih Putinovih govora. Putin vodi Zarubina kroz svoj stan, koji uključuje kapelicu, teretanu - predsjednik kaže da vježba 90 minuta svaki dan - i kuhinju, u kojoj Putin nespretno priprema grickalice za njihov razgovor. Dokumentarac prikazuju Putina kao skromnog čovjeka iz naroda. "Ne smatram se političarom. Dišem isti zrak kao i milijuni građana Rusije", kaže u jednom trenutku.

Zajednička nit koja se provlači kroz film je Putinova predanost obnovi suvereniteta i neovisnosti Rusije, koju on vidi ugroženom od strane zapadnih sila. Film je prepun anti-zapadne propagande. Tvrdi se da su zapadne sile stajale iza pokreta za neovisnost u Čečeniji, koji je prijetio raspadom Ruske Federacije. Putin nastavlja kriviti Zapad za trenutnu "posebnu vojnu operaciju" u Ukrajini. Prema ruskom predsjedniku, to je bio neuspjeh Zapada u provedbi Minskih sporazuma iz 2014.-2015., koji su trebali donijeti mir nemirnoj regiji Donbasa u istočnoj Ukrajini. On sugerira da je Zapad koristio Minske sporazume kao "stanku kako bi se pripremio za rat s Rusijom." Zarubin pita Putina: "Zašto nas Zapad mrzi? Zavide li nam?" To je pitanje koje pokreće Putinov sažeti pregled 1000 godina ruske povijesti.

U jednom trenutku Zarubin pita Putin je li se informira što se događa na bojištu u Ukrajini. Putin je otkrio da je osobno intervenirao kako bi zaustavio rizičnu operaciju u Ukrajini jer je vjerovao da bi gubici bili preveliki. "Svaki dan dobivam upute", kazao je. Kazao je da je to dio njegove dužnosti. Izvješća pristižu tijekom cijelog dana i noći. "Dakle, svakodnevno dobivam ažuriranja o situaciji iz svih područja. Trenutno postoji jedna intrigantna situacija, ali neću otkrivati detalje o lokaciji", izjavio je Putin.

"Na određenom dijelu fronte, naše postrojbe su nestrpljive da izvedu specifičnu operaciju. Ipak, okolnosti, prvenstveno vremenski uvjeti i drugi čimbenici, ukazuju da to nije preporučljivo. Ukoliko bi se upustili u to, rezultat bi bio neopravdan i značajan gubitak ljudstva. Načelnik Glavnog stožera i ja smo izdali izravnu naredbu zapovjedniku divizije da se suzdrži od provođenja tih planova. Stoga ovdje imamo unutarnji sukob. Oni su odlučni da to izvedu, ali moraju pristupiti na alternativni način koji predstavlja manji rizik po ruske snage", otkrio je ruski predsjednik.

Ovo je prvi veliki, službeni biografski dokumentarac o Putinu od punog razmjera invazije na Ukrajinu 2022. godine, i možda je najbliže što ćemo dobiti objašnjenju zašto je Putin pokrenuo ovaj rat. Postoji dugačak segment o "ujedinjenju" Krima s Rusijom 2014. godine, što se predstavlja kao najvažnije postignuće Putinovog mandata. Film prikazuje slike razaranja i patnje tijekom trenutnog rata u Ukrajini, bez isticanja da je Rusija ta koja je započela rat. Prikazuje razoreni grad Mariupolj i netočno navodi da su grad "uništili" Ukrajinci. Dokumentarac prikazuje rat u Ukrajini kao izravni nastavak Drugog svjetskog rata i borbu protiv "neo-nacističkog" režima u Kijevu koji je navodno stvorio Zapad kao dio svog cilja nanošenja "strateškog poraza" Rusiji.

Film prikazuje Putina kako posjećuje ranjene vojnike i susreće se s udovicama i majkama palih ratnika. Putin zahvaljuje ženama na njihovoj žrtvi - a one mu zahvaljuju na prilici da služe domovini. Ovo ilustrira jednu od središnjih tema Kremljovog pogleda na svijet: da je Rusija jaka jer su njezini ljudi spremni žrtvovati se.

Zarubin pita: "Je li moguće sklopiti mir s ukrajinskim dijelom ruskog naroda?" To je formulacija koja negira postojanje Ukrajine kao suverene nacije. Putin odgovara: "To je neizbježno unatoč tragediji koju proživljavamo." U jednom isječku, Putin pita dječaka: "Gdje završavaju granice Rusije?" Dječak odgovara: "Beringov prolaz s SAD-om." A Putin odgovara: "Granice Rusije nikada ne završavaju."

Ovo uokvirivanje također sugerira da Putin nije zainteresiran za mirovni sporazum s Ukrajinom u kojem bi Rusija vidjela samo ograničene teritorijalne dobitke, što stavlja prekid pregovora o potencijalnom sporazumu pod pokroviteljstvom SAD-a u kontekst. Upitan o nedavnom razilaženju između Trumpa i Europe, potaknutom dijelom Washingtonovim više pro-ruskim stavom, Putin odgovara: "Ništa se nije promijenilo od Bidenovog vremena", dodajući da je "kolektivni Zapad" i dalje usmjeren na uništenje Rusije.

Pred kraj dokumentarca, Zarubin pita razmišlja li Putin o izboru nasljednika. Ruski predsjednik kaže da stalno razmišlja o nasljeđivanju i da bi preferirao izbor među nekoliko kandidata. No program ne pruža nikakve naznake o tome tko bi taj nasljednik mogao biti - i nijedan od potencijalnih nasljednika ne dobiva nikakvu izloženost.