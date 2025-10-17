Carine i nedostatak radne snage nakon masovnih deportacija imigranata već negativno utječu na život Amerikanaca

Washington je pogođen političkom paralizom – savezna vlada je bez proračuna i doslovno je u blokadi posljednja dva tjedna – dok se žarišta šire diljem zemlje zbog napora predsjednika Trumpa da rasporedi vojne jedinice u gradove kojima upravljaju demokrati kako bi se borili protiv kriminala i podržali agresivne operacije deportacije imigranata. Znakovi ekonomskih poteškoća u međuvremenu se povećavaju, uglavnom zbog predsjednikove carinske politike koja je još jednom dovela SAD i Kinu na rub sveopćeg trgovinskog rata. Ali barem na trenutak ove domaće nevolje zasjenjene su izvanrednim krajem rata u Gazi.