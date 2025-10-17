Naši Portali
James B. Foley
Autor
James B. Foley

Carine i nedostatak radne snage nakon masovnih deportacija imigranata već negativno utječu na život Amerikanaca

17.10.2025. u 19:45

Blokada vlade koja je u tijeku mogla bi biti dodatno problematična za zdravlje gospodarstva, a neposredni uzrok je odbijanje demokratske manjine u američkom Senatu da podrži republikanski prijedlog zakona o proračunu bez vraćanja pogodnosti zdravstvenog osiguranja

Washington je pogođen političkom paralizom – savezna vlada je bez proračuna i doslovno je u blokadi posljednja dva tjedna – dok se žarišta šire diljem zemlje zbog napora predsjednika Trumpa da rasporedi vojne jedinice u gradove kojima upravljaju demokrati kako bi se borili protiv kriminala i podržali agresivne operacije deportacije imigranata. Znakovi ekonomskih poteškoća u međuvremenu se povećavaju, uglavnom zbog predsjednikove carinske politike koja je još jednom dovela SAD i Kinu na rub sveopćeg trgovinskog rata. Ali barem na trenutak ove domaće nevolje zasjenjene su izvanrednim krajem rata u Gazi.

Ključne riječi
Bliski istok mirovni sporazum Izrael Palestina blokada vlade Washington SAD

Komentara 2

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
20:01 17.10.2025.

Uh. Zaboravio sam ovog lika. U istoj ekipi s Tončijem, Pusičkom i Hasanom. Sve što kažu znaš 100% da je pogrešno...

CU
Cuki
20:00 17.10.2025.

Mnogi Amerikanci beskućnici su na ulici stotine tisuća bez posla Amerika treba radnu snagu . nešto tu ne štima

