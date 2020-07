Županije javljaju o novim slučajevima: U Vukovarsko-srijemskoj pet novozaraženih

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 52 nova slučaja zaraze koronavirusom, broj trenutačno oboljelih jest 930, dok je u samoizolaciji 4709 osoba.

9:52 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je pet novih osoba pozitivnih na COVID-19 (dvije osobe iz Đeletovaca, dvije iz Vinkovaca i jedna iz Cerne). Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije jest 84, od kojih je 41 osoba izliječena. Trenutačno su u županiji tri osobe hospitalizirane zbog bolesti COVID-19. U protekla 24 sata testirane su 82 osobe te je ukupno testiranih do sada na području županije 3006.

U samoizolaciji na području županije nalazi se 290 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana utvrđeno je jedno kršenje samoizolacije. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji pozitivna su dva zdravstvena radnika (2 medicinske sestre/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 39 radnika (4 liječnika, 28 medicinskih sestara/tehničara i 7 nezdravstvenih radnika).

9:39 – U zadnja 24 sata u laboratorijima Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata obrađeno je ukupno 136 uzoraka, od kojih su tri bila pozitivna na koronavirus, i to po jedan iz Đakova, Našica i Osijeka. Novopozitivni su kontakti već evidentiranih oboljelih, a ukupan broj aktivno pozitivnih osoba na području Osječko-baranjske županije trenutačno je 254.

U KBC-u Osijek ukupno je hospitalizirano 23 pacijenta, dva više nego dan ranije, a jedna je osoba na respiratoru. Epidemiolozi su jučer odredili samoizolaciju za 15 kontakta novooboljelih, a pod tom mjerom sada su ukupno 773 osobe.

Ni jučer policija nije zaprimila dojave građana o kršenju samoizolacije, a u 48 samoinicijativnih provjera sve osobe zatečene su na prijavljenoj adresi.

9:33 – Stožer civilne zaštite Požeško-slavonske županije u srijedu je izvijestio o jednom novom slučaju zaraze koronavirusom, dok su iz bolnice na kućno liječenje puštene četiri osobe.

Tijekom posljednja 24 sata s bolničkog liječenja u kućnu izolaciju i nastavak liječenja puštene su četiri osobe, tako da su u požeškoj bolnici još četiri osobe oboljele od koronavirusa. U toj županiji trenutačno se od koronavirusa liječi 68 osoba, navodi Stožer.

Na području Požeško-slavonske županije u samoizolaciji se nalazi 526 osoba. Na koronavirus od početka pandemije u ovoj županiji ukupno je testirano 2337 osoba.

9:31 – PGŽ bilježi četiri nova slučaja korone, od kojih su dva kontakti zaraženih s maturalne zabave, a dva su indikacije liječnika i njihovi kontakti se provjeravaju tijekom današnjeg dana. Nema prodora virusa u KBC Rijeka – svi brisevi iz bolnice su negativni, a riječ je o ukupno njih 68.

9:04 – Jedna je novooboljela osoba na području Zadarske županije. Riječ je o mlađoj ženskoj osobi čije se kretanje utvrđuje. Do danas su ozdravile još dvije osobe. Aktivan nadzor provodi se nad 182 osobe, a tijekom jučerašnjeg dana testirana su 93 uzorka. Na respiratoru je jedna osoba te jedna na odjelu za COVID zadarske Opće bolnice.

U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

8:18 – Prema podacima Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata na području Virovitičko-podravske županije testirano je 15 osoba. Njihovi nalazi su negativni. Do sada je obrađeno ukupno 1467 uzoraka. Od početka pandemije COVID-a 19 na području Virovitičko-podravske županije 11 je osoba zaraženo koronavirusom. Od toga ih se osam oporavilo, dvije osobe su i nadalje zaražena, a jedan muškarac je preminuo.

7:50 - Dvoje novopozitvnih u Đakovu, što čini ukupno 174 oboljelih. Taj je grad, podsjetimo, žarištem koronavirusa postao prije nešto više od dva tjedna. U samoizolaciji je tada bilo oko 1200 ljudi, a taj se broj sada prepolovio.

7:26 - "Svi koji su popustili mjere u svijetu porastao im je broj, pa tako i u Hrvatskoj, i u Čškoj i Austriji je porastao broj. Trebamo što ranije otkriti izvor zaraze i kontakte. Ako u tome budemo uspješni, držat ćemo situaciju pod kontrolom", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u Dobro jutro Hrvatska.

Mjere

"Kod nas je sve počelo s uvozom infekcije, naši građani su putovali pa su prenijeli infekciju na obitelj, prijatelje. Kasnije su krenula ova obiteljska okupljanja. Imamo dva vjenčanja na kojima je veliki broj oboljelih. Moramo educirati ljude. Sve stoji na stolu i razgovaramo o mjerama. Restrikcije nisu dobre. Nismo kazali da ćemo zabraniti vjenčanja, nego da ćemo malo smanjiti broj, ali sam dobio stotinjak mailova od ljutitih mladenki. Zabrane stvaraju revolt i građani se onda još manje drže mjera", kazao je Capak.

6:55 - Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola prilikom prelaska državne granice na većini su graničnih prijelaza moguća duža čekanja, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

6:50 - Ako se u Hrvatskoj bude povećavao broj zaraženih na svadbama, ozbiljno se razmišlja o tome da se donese odluka po kojoj bi se za početak ograničio broj sudionika na tim proslavama, doznaje se od ministra zdravstva Vilija Beroša.

"Mi ćemo i dalje pratiti situaciju i ako ona bude eskalirala, odnosno bude li se povećavao broj zaraženih, morat ćemo nešto napraviti. Do same zabrane imamo mogućnost ograničavanja broja osoba na svadbama, no ja se iskreno nadam da do toga neće doći", rekao je za Hinu ministar Beroš.

Još jedanput je ponovio da se virus ne bi širio kad bi se svi ljudi pridržavali epidemioloških mjera.

Dodao je kako ne žele biti restriktivni, nego, kao i u slučaju klubova, žele krenuti s nekim drugim mjerama, a ako one ne budu dale rezultat, morat će se nešto napraviti. Ako broj zaraženih na svadbama eskalira, nema druge nego uvoditi određene mjere, ocijenio je ministar Beroš.

"U klubovima u kojima smo isto imali određen broj zaraženih konkretno smo započeli s nadzorom, što je rezultiralo boljim pridržavanjem pravila, pa, barem za sada, već nekoliko dana iz klubova nemamo novooboljelih", rekao je na kraju ministar Beroš.