Capak otkrio kako bi u budućnosti mogle izgledati svadbe

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Dnevnik Nove TV pričao je o epidemiološkoj situaciji, novim uvezenim slučajevima koronavirusa, ali i o mjerama na vjenčanjima.

Capak je komentirao državljane koji su se iz Njemačke vratili u Hrvatsku.

- Mi smo pred dosta vremena došli na mjeru da oni koji dolaze moraju ići u samoizolaciju na 14 dana. No pokazalo se da oni koji rade u pograničnom području, pitaju da mogu prekinuti samoizolaciju i to smo prakticirali neko vrijeme. No to se pokazalo komplicirano. Pa smo uveli da mogu doći na 72 sata, rekao je Capak.

Dodao je i kako su u ovom slučaju ljudi kršili mjere samoizolacije.

- Za ovo dvoje smo sigurni. Za produženi vikend je ušlo u Hrvatsku nešto više od 2000 ljudi. Sada će svatko morati imati potvrdu da je napravio test na virus i samo pomoću takve potvrde će moći ući u Hrvatsku.

Capak je objasnio kako će izgledati slavlje vjenčanja recimo u lipnju, srpnju i s koliko ljudi će se ono smjeti održati.

- Mi sada dopuštamo članove obitelji, nismo ograničili broj. Isto smo napravili za pogrebe. Više neće biti odredba uži članovi obitelji već članovi obitelji. Od sutra se otvaraju dječja igrališta i sportski tereni, rekao je.

Ravnatelj HZJZ-a otkrio je i koliko godina ima najstariji, a koliko najmlađi ozdravljeni pacijent od koronavirusa u Hrvatskoj i koliko je izgledno da Hrvatska ove godine proglasi kraj epidemije.

- Najmlađi ima pet mjeseci, najstariji ima 93 godine. Moguće je da virus nestane, ali to je relativno malo vjerojatno da će se to dogoditi. Postoji mogućnost da se virus neće vratiti na zimu i da ćemo imati do tada efikasan lijek, zaključio je Capak.

VIDEO: Krunoslav Capak o popuštanju mjera