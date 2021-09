Capak o cijepljenju trećom dozom: Imamo sve pripremljeno, čekamo odobrenje EU

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je kako su napravili listu prioriteta za cijepljenje trećom dozom, ali se čeka preporuka Europske agencije za lijekove. Govorio je i o produljenju covid-potvrda.

- Vrlo je realno da ćemo mi to produžiti na dulje od devet mjeseci. Za sada nemamo studija koje pokazuju da bi s devet mjeseci trebali stati, da bi to bio nekakav 'end point' nakon čega bi trebala biti treća doza. Europska agencija za lijekove se još uvijek nije očitovala o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer. I EU generalno konzervativno gleda na treću dozu, tako da mi imamo sve pripremljeno da ako se pokaže da bi to bilo korisno za naše pacijente, za ljude koji su se cijepili prije više od osam mjeseci - da to pokrenemo. Mi smo napravili dokument koji je preliminarni provedbeni dokument sa prioritetima za cijepljenje trećom dozom. Ali čekamo da vidimo što će EU agencija za lijekove reći o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer. To bi onda bilo samo za Pfizer - rekao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje kada bi onda krenuli s trećom dozom odgovara:

- Nakon što vidimo evaluaciju EMA-e ćemo o tome odlučiti. U svakom slučaju vjerojatno će se krenuti makar za imunokompromitirane i one za koje se zna da ne mogu razviti adekvatan imunološki odgovor. Dakle, za imunokompromitirane i starije osobe, a ovo ostalo ćemo odlučiti nakon što vidimo evaluaciju.

