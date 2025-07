VIDEO Čačić o izgradnji projekta kojeg su sanjale generacije: Račan je rekao 'OK, ali nemoj reći ministru financija!'

U povodu 20 obljetnice završetka autoceste A1 Zagreb - Split 26.6. 2005. bivši ministar javnih radova u Vladi Ivice Račana Radimir Čačić u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a otkrio je kako je došlo do odluke o izgradnji i dalje najkompleksnijjeg hrvatskog infrastrukturnog projekta sanjanog generacijama rekavši da je s tim planom i došao u Vladu u kojoj je bio ministar zadužen za obnovu, ali i iseljeništvo. Čačić kaže da je prvo trebalo promijeniti ustroj Vlade u kojem je njemu prepuštena izgradnja autocesta nakon čega je za pomoćnika uzeo Stanka Kovača koji je radio na izgradnji dionice do Karlovca nikad realizirane autoceste do Splita koja je politički onemogućena 1971. unatoč samodoprinosu koji su građani uplaćivali. Dodaje da su šest mjeseci pravili analize i tražili model kako to napraviti i da je tak onda otišao premijeru Ivici Račanu u predstavio mu plan tri godine, za tri milijarde maraka, 300 kilometara za tri sata do Splita.

- Rekao je OK. E, sad, to je bila jedna zgodna rečenica, - ali nemoj reći Crkvencu. Velim mu 'nemoj reći, ti nisi normalan, kako da ne velim. Pa to je kao da radim bez tebe?' A on veli 'odi najprije Kuštraku'. E, sad, Damir Kuštrak je bio zamjenik Crkvenca, a on nije bio profesor. To je ta bitna razlika. Idem ja do Damira i objasnim mu koncept i veli on 'čovječe MMF će nas ubiti, mi za to nemamo novca.'

Čačić kaže da je Račan čvrsto stao iza njega i svojim autoritetom omogućio da sva ministarstva rade svoj posao u rokovima kakvi su i 20 godina kasnije nezamislivi. Osnovan je HAC i posebno tijelo pri Uredu premijera koje je koordiniralo sve ostale i tako omogućavalo brzinu. Dodaje i kako banke na početku nisu htjele financirati projekt jer kao i mnogi nisu vjerovali da je država sposobna napraviti što kaže, da bi nakon godinu dana došli i rekli da žele unutra jer su vidjeli da sve funkcionira kako je najavljeno.

- Ja se sjećam da sam došao kod Milića, tate Milića, koji je bio voditelj Dnevnika da iznesem tu priču nakon što smo se na Vladi dogovorili. I rekao sam u tri godine, 300 kilometara, tri milijarde maraka. On veli poslije toga da kako je to moguće? Mislim, da dođe netko iz politike i da veli jasne obveze, jasne, čvrste parametre mjerljive u svakom pogledu. Veli on, 'jesi li to rekao Račanu', pa je, rekao sam Račanu. A on veli 'ja sam siguran da Račan nikad to ne bi izrekao. Dobro, ali ja ne mogu drukčije. Ja sam inženjer.'

Čačić kaže da je sve bilo postavljeno tako da HDZ koji je preuzeo vlast 2004. nije mogao ne završtiti projekt. Poslije se, dodaje, u doba ministra Božidara Kalmete, cijena izgradnje po kilometru udvostručila, a rokovi učetverostručili. Misli da nije bolje ni danas kada se najavljuje izgradnja željeničke mreže, a projekti kasne sedam godina, a ne sedam mjeseci.

Bivši ministar tvrdi da je to zbog toga što Vlada Andreja Plenkovića ne provodi nikakve reforme, a razlog je što se nije okružio kvalitetnim i sposobnim ljudima da bi se on sam mogao istaknuti. Upitan zašto je onda podržavao u dva navrata njegovu Vladu, prvo projektnom suradnjom,a onda u koaliciji, do izlaska Narodne stranke Reformisti iz vladajuće većine 2022. i je li o njemu prije mislio bolje, Čačić odgovara da je neke ciljeve iz programa u tim suradnjama i ostvario, a i smatrao je da je bolje da je u Vladi njegova stranka, a ne DP kada ga je Plenković zvao u koaliciju nakon izbora 2020.

- Pa rekao bih da nisam bitno promijenio mišljenje, samo sam izgubio nadu. I onda i sad sam smatrao da su njegovi bazični politički stavovi ustvari građanski, liberalni, europski, civilizacijski. I da, recimo, u devedeset i devet posto stavova bih se složio s njim. Isto tako bih se složio u 99% i s Milanovićem. Pa sad vi sami utvrdite kakva je razlika među njima u bazičnim političkim stavovima. Nikakva. Oba su europski, liberalni i građanski političari. Ovdje kad govorim o Plenkoviću, on, nažalost, to što misli nije u stanju i nije spreman realizirati. Jer želi biti premijer. I to mu dobro ide, bez obzira što to Hrvatsku košta.

Čačić je u podcastu Bob Bob! govorio i o tome hoće li se, nakon što 2020. njegova stranka nije ušla u Hrvatski sabor, a on na nedavnim lokalnim izborima nije uspio po treći put postati varaždinski župan, još kandidirati na izborima i što će biti s njegovom strankom. Otkrio je i kako je već dugo u mirovini, ali da je i sa 76 godina vrlo aktivan.