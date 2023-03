Butković: Paket mjera je sveobuhvatan. Sigurno će biti i ograničavanja cijena namirnica

Ovoga ponedjeljka je u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu održana redovni sastanak užeg i šireg predsjedništva stranke na kojoj su predstavljene mjere Vlade Po završetku sastanka ministar Oleg Butković dao je izjave za medije.

- Ove mjere su sveobuhvatne, idu vrlo široko, kapilarno se spuštaju prema građanima i gospodarstvenicima, a bitno je da ostaju na snazi mjere za građane što se tiče cijena struje plina... Mjere se donose na godinu dana osim struje koja se donosi na pola godine, a pred nama je i turistička sezona za koju očekujemo da će biti jako dobra, tako da bi situacija najesen mogla biti prihvatljiva. Osim toga, na sjednici smo govorili i o drugim stranačkim aktivnostima, obišli smo uglavnom cijelu Hrvatsku. Jučer smo imali i izbore za mjesni odbor u Rijeci gdje je HDZ relativni pobjednik, iza nas je SDP. To pokazuje da stranka bilježi dobre rezultate, sve skupa što se tiče stranke ide jako dobro - izvijestio je na početku.

Na reakcije oporbe na paket mjera da on neće smanjiti inflaciju, Butković je odgovorio kako se ne može složiti. ''Kad pogledate cijenu struje i plina u glavnom gradu, onda smo mi u odnosu na druge gradove u Europi, jedino su u Budimpešti niže cijene. Mi smo razgraničili i potrošnju što se tiče samih kućanstava'', objasnio je, dodao kako je obuhvaćen čitav niz gospodarstava.

''Imamo i čitav niz poduzetnika koji imaju cijenu 630 eura i za njih će kao i dosada biti cijena do četiri puta manja, tako da je to velika pomoć. Što se tiče zamrznutih cijena namirnica, još nismo donijeli odluku o tome, no ograničavanja će sigurno biti. Hoće li ih biti 9, 6 ili 8, tu ćemo odluku odnijeti u srijedu'', komentirao je Butković. ''Zamrzavanje cijena pokazalo se na razini EU kao dobra stvar, no ne znamo što će se dalje događati, no predviđanja su da cijena plina neće dramatično rasti u idućih godinu dana'', dodao je.

Podsjetimo, ranije je predstavljen novi paket vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i rasta cijena energenata. Premijer je tim povodom pojasnio kako se radi o četvrtom paketu mjera, a ovaj se sastoji od tri temeljna cilja - ublažavanju rasta cijena energije, zaštiti od inflacije te posebne potpore i poticaji. ''Očekujemo od svih aktera da se u krizi ponašaju odgovorno'', poručio je.

