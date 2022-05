Bush kritizirao Ruse pa počeo odmahivati glavom kada je shvatio kakav je gaf napravio

Bivši američki predsjednik George W. Bush nazvao je invaziju na Irak “brutalnom” i “neopravdanom”, a potom se ispravio rekavši da je ustvari mislio na rusku invaziju na Ukrajinu. Pogreška se dogodila u srijedu tijekom govora u Dallasu u kojem je Bush kritizirao rusku politiku.

- Rezultat (takvog sustava u Rusiji) je nepostojanje kontrole i ravnoteže, što je omogućilo da jedan čovjek pokrene potpuno neopravdanu i brutalnu invaziju na Irak - rekao je Bush, a onda se, odmahnuvši glavom, ispravio: "Hoću reći, na Ukrajinu".

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX