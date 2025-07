Burno u Europskom parlamentu: Ursula von der Leyen se branila od zahtjeva za smjenom

Naravno da sam bila u kontaktu s najvišim predstavnikom kompanije koja je proizvodila cjepivo što je moglo spasiti tolike živote, ali naprosto je pogrešno implicirati da su ti kontakti bili neprimjereni ili protiv europskog interesa - poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u večerašnjem govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu, gdje se branila od zahtjeva za izglasavanjem nepovjerenja njoj i njezinu timu na čelu Komisije.

Zastupnici u Europskom parlamentu raspravljali su u ponedjeljak predvečer o zahtjevu za izglasavanjem nepovjerenja u proceduri koju je pokrenuo dio konzervativnih i krajnje desnih europarlamentaraca, a glasanje se očekuje u četvrtak. Ne očekuje se da će se skupiti potrebna dvotrećinska većina za stvarnoo izglasavanje nepovjerenja njemačkoj političarki koja je već drugi mandat na čelu Komisije, no već je i sama rasprava pokazala nezadovoljstvo i u redovima nekih proeuropskih političkih grupacija. Govornici uime socijaldemokrata i uime liberala otvoreno su kritizirali europske pučane (EPP), iz čijih redova dolazi i Ursula von der Leyen, zbog po njima prečestog oslanjanja pučana na europske konzervativce, koji su desniji od desnog centra i u čijim redovima je nastao ovaj prijedlog za opozivom Ursule von der Leyen.

Zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja može podnijeti jedna desetina zastupnika u EP-u, odnosno najmanje njih 72, što je u ovom slučaju zadovoljeno. Od velikih političkih grupacija iz čijih su redova stigli potpisi za ovakav prijedlog najviše se ističu Europski konzervativci i reformisti (ECR). No, nije ni čitav ECR zdušno za smjenu predsjednice Komisije, nego se podijelio na one konzervativce koji u svojim zemljama nisu na vlasti i one koji jesu na vlasti. Među prvima su Poljaci i Rumunji, ali i jedini hrvatski član kluba ECR-a, Stjepo Bartulica iz stranke DOMiNO, koji najavljuje da će glasti za izglasavanje nepovjerenja. Među drugima, koji neće podržati izglasavanje nepovjerenja, su talijanski konzervativci iz redova stranke aktualne talijanske premijerke Giorgije Meloni.

Predsjednica kluba zastupnika europskih socijalista, Iratxe Garcia Perez, kritizirala je šefa kluba europskih pučana Manfreda Webera: - Gospodine Weber, vi ste nas godinu dana uvjeravali da je ECR proeuropski kliub, a danas je zastupnik iz ECR-a uzeo glavnu riječ u prijedlogu o opozivu Europske komisije. Ovaj prijedlog je rezultat vaših promašenih strategija ovdje u Europskom parlamentu. Tražite odgovornost proeuropskih klubova, a pregovarate s ekstremnom desnicom. Žao mi je, to tako neće ići. Gospodo iz EPP-a, danas tražimo od vas jasan odgovor: s kime želite vladati? S onima koji žele uništiti Europu ili s nama koji se borimo svaki dan da bismo je gradili - rekla je Garcia Perez.

Ursula von der Leyen u svom je govoru rekla da joj lažima podmeću zastupnici za koje postoje dokazi da su marionete ruskog predsjednika Vladimira Putina, a tu je tezu ponovio i Manfred Weber uime pučana. Von der Leyen tvrdi da se prijedlog za njezinim opozivom temelji na argumentima posuđenima iz “udžbenika ekstremizma: polariziranje društva, podrivanje povjerenja u demokraciju, spinanje raskrinkanih zavjera o tekstualnim porukama…”

- Ovo je još jedan grub pokušaj stvaranja razdora među EU-institucijama. Nećemo to dozvoliti - poručila je predsjednica EK čija se smjena traži u EP-u. Prijedlog za izglasavanjem nepovjerenja temelji se na aferi s razmjenom tekstualnih poruka između Ursule von der Leyen i direktora farmaceutske kompanije Pfizer u vrijeme pandemije i zajedničke nabave cjepiva protiv Covida-19. Afera je nastala zbog toga što Europska komisija tvrdi da nije sačuvala te poruke i da one stoga ne mogu biti pokazane na uvid javnosti, što su tražili novinari New York Timesa. Europski javni tužitelji (EPPO) u jednom su trenutku objavili da vode istragu o svemu tome, ali nisu otkrivali detalje.

Stjepo Bartulica, Hrvat koji pripada klubu zastupnika ECR, navodi pet razloga zbog kojih je protiv Ursule von der Leyen i njezine Komisije: - Prvo, netransparentni ugovori s Pfizerom. Drugo, forsiranje cjepiva i kršenje sloboda tijekom pandemije. Treće, ideološko promicanje LGBT agende. Četvrto, zeleno licemjerje i uništavanje gospodarstva. I peto, skandalozno financiranje ideoloških nevladinih organizacija - kaže Stjepo Bartulica.

Tomislav Sokol, jedan od šestero HDZ-ovih europarlamentaraca, kaže kako je siguran da smjena šefice Komisije neće uspjeti. - Izglasavanje nepovjerenja definitivno nije nešto što je potrebno Europi u ovom trenutku. Potrebna je stabilnost, jedinstvena, homogena politika, prvenstveno prema SAD-u u pregovorima o trgovinskim mjerama. Nepovjerenje Europskoj komisiji oslabilo bi europsku pregovaračku poziciju u odnosu na SAD, a to nije nešto što odgovara Europi. Ne odgovara ni Hrvatskoj - kaže Sokol. On ne očekuje da će socijalisti glasati za smjenu Ursule von der Leyen.

- Mislim da su takve njihove prijetnje čisti blef. Nisu oni u poziciji da mogu nešto uvjetovati. Osim toga, bilo bi im jako teško objasniti svojim biračima zašto su podržali inicijativu onih s kojima oni ne žele imati posla - kaže Sokol.