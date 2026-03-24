#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
PORUKA AMERICI I IZRAELU

Likvidiranog umjerenog Larijanija zamijenio revolucionarni tvrdolinijaš

Autor
Hassan Haidar Diab
24.03.2026.
u 16:29

Iransko predsjedništvo objavilo je imenovanje Mohammada Baqera Zolghadra za novog tajnika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana

Iransko predsjedništvo objavilo je imenovanje Mohammada Baqera Zolghadra za novog tajnika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana, na mjestu Alija Larijanija. Mohammad Mehdi Tabatabaei, voditelj ureda za odnose s javnošću iranskog predsjedništva, potvrdio je imenovanje predsjedničkim dekretom, uz odobrenje Vrhovnog vođe Islamske revolucije. Time je dodatno potvrđena usklađenost odluke s najvišim političkim i vjerskim autoritetima u zemlji.

Zolghadr dolazi iz krugova bliskih sigurnosno-vojnom aparatu. Tijekom karijere obnašao je visoke dužnosti u Iranskoj revolucionarnoj gardi, a kasnije je bio i tajnik Vijeća za rasuđivanje o svrsishodnosti, što mu daje iskustvo u donošenju odluka na najvišoj državnoj razini. Njegov profil sugerira kontinuitet tvrde linije i naglašenu ulogu sigurnosnog sektora u oblikovanju iranske politike, osobito u kontekstu aktualnog rata.

Mohammad Baqer Zolghadr je iranski političar i sigurnosni dužnosnik koji dolazi iz najužeg kruga sustava Islamske Republike i povezan je s ključnim strukturama moći u Teheranu. Njegova karijera usko je vezana uz vojno-sigurnosni aparat, a osobito uz Iransku revolucionarnu gardu, što ga svrstava među ljude od povjerenja režima. Tijekom rata između Irana i Iraka (1980.–1988.) sudjelovao je u strukturama IRGC-a, što je za mnoge iranske političare generacije nakon revolucije bio temelj političkog uspona. Nakon rata ostaje aktivan u sigurnosno-političkom sustavu i postupno preuzima sve odgovornije funkcije. Njegovo iskustvo u vojsci i sigurnosnim službama kasnije mu otvara vrata u vrh državne administracije.

Jedna od važnijih funkcija koju je obnašao bila je pozicija tajnika Vijeća za rasuđivanje o svrsishodnosti, savjetodavnog tijela koje rješava sporove između parlamenta i Vijeća čuvara ustava te savjetuje vrhovnog vođu. Upravo ta pozicija pokazuje da je Zolghadr bio uključen u najosjetljivije političke procese i donošenje strateških odluka. Njegovo današnje imenovanje na čelo Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dodatno učvršćuje njegov utjecaj. To vijeće ključno je tijelo za donošenje odluka o obrani, sigurnosti, nuklearnoj politici i odnosima s drugim državama. U praksi, njegov rad odražava i stavove vrhovnog vođe Alija Khameneija, jer bez njegove suglasnosti ključne odluke ne mogu biti donesene.

Zolghadr se u političkom smislu smatra predstavnikom tvrde linije unutar iranskog sustava. Njegov profil sugerira naglasak na sigurnost, stabilnost režima i kontrolu unutarnjih izazova, uključujući prosvjede i političko neslaganje. Istodobno, njegovo iskustvo u različitim institucijama pokazuje institucionalnu širinu – od vojnih struktura do političko-savjetodavnih tijela. O njegovim osobnim stavovima u javnosti nema mnogo otvorenih izvora, što je uobičajeno za iranske dužnosnike ove razine. Međutim, njegova dugogodišnja prisutnost u vrhu sustava, bliskost s Iranskom revolucionarnom gardom i povjerenje vrhovnog vodstva jasno ukazuju da se radi o lojalnom i provjerenom kadru unutar iranske političke elite.

Istodobno, pojavile su se i kontradiktorne informacije o mogućem imenovanju Hosseina Dehghana. Iranska zaklada Mostazafan odlučno je demantirala takve tvrdnje, dok su pojedini međunarodni mediji ranije izvijestili upravo suprotno, što dodatno pokazuje razinu nejasnoća i informacijske konfuzije oko kadrovskih promjena. Ovakvi primjeri nisu rijetkost u iranskom političkom sustavu, gdje se odluke često komuniciraju selektivno i uz višestruke izvore. Situaciju dodatno kompliciraju i izvješća o smrti Alija Larijanija, dugogodišnjeg tajnika Vijeća, koji je, prema navodima iranskih vlasti, ubijen u izraelskom napadu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je kako taj događaj neće destabilizirati politički sustav, čime je poslana poruka kontinuiteta i stabilnosti unatoč sigurnosnim izazovima.

Larijani je bio jedna od najutjecajnijih figura iranske politike. Pripadao je uglednoj klerikalnoj obitelji, a karijeru je gradio kroz niz ključnih funkcija – od službe u IRGC-u tijekom rata s Irakom, preko vođenja državne televizije, do dugogodišnjeg mandata predsjednika parlamenta. Bio je uključen u osjetljive procese poput nuklearnih pregovora sa Zapadom, upravljanja regionalnim odnosima i odgovora na unutarnje nemire. Unatoč lojalnosti vrhovnom vođi, slovio je kao pragmatičan političar koji je ponekad zagovarao diplomaciju i umjereniji pristup u odnosu na tvrdolinijaške krugove. Njegova uloga u ključnim političkim i sigurnosnim procesima potvrđuje težinu gubitka, ali i kontinuitet sustava koji brzo popunjava takve pozicije.

Mohammada Baqera Zolghadra ne treba miješati s Mohammadom Baqerom Ghalibafom, predsjednikom iranskog parlamenta.

Vijeće za nacionalnu sigurnost Revolucionarna garda rat Iran

