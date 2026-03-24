Litva još prije sedam godina upozoravala na curenje informacija: 'Davno sam rekao da će oni sve proslijediti Moskvi'

Litva je prije više godina upozorila da mađarski dužnosnici predstavljaju sigurnosni rizik za EU i unutar NATO-a, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk, nakon izvješća da je Budimpešta prosljeđivala Rusiji povjerljive informacije. Mađarska održava veze s vladom ruskog predsjednika Vladimira Putina unatoč ratu u Ukrajini, često se ne slažući s prokijevskom politikom EU-a.

Tusk je rekao da informacije "dugo vremena dolaze s raznih mjesta" o curenju informacija u Moskvu sa zatvorenih sastanaka europskog bloka i o sumnjama da se prenose i informacije iz transatlantskog vojnog saveza. "Već 2019. Litva ... je zatražila isključivanje mađarske delegacije sa sastanka NATO-a, tvrdeći da postoje sumnje da će mađarsko izaslanstvo proslijediti Moskvi informaciju najviše povjerljivosti", rekao je Tusk novinarima prije sastanka vlade.

Prema pisanju Washington Posta tijekom vikenda, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto informirao je svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova tijekom pauza na sastancima EU. Szijjarto je to isprva odbacio kao "lažne vijesti". No u videu koji je u utorak na X stavio glasnogovornik mađarske vlade, on je priznao da se konzultirao sa zemljama izvan EU-a prije ili nakon sastanaka ministara vanjskih poslova bloka, uključivo s Rusima, Amerikancima, Turcima i Izraelcima, ističući kako to smatra "savršeno prirodnim". Litavsko ministarstvo vanjskih poslova i glasnogovornik mađarske vlade nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar Tuskovih izjava. "Ne komentiramo pojedinačne izjave savezničkih dužnosnika", dodao je dužnosnik NATO-a.

Litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis, govoreći u ponedjeljak na nacionalnoj televiziji, rekao je da je 2024. jedna država članica NATO-a izrazila sličnu zabrinutost - koju je opisao kao "nagađanja" - da mađarski predstavnici prenose informacije sa sastanaka saveza Moskvi. "Kada smo se pripremali za samit u Vilniusu 2023., na sastanke smo pokušali ne uključiti mađarske predstavnike, posebno na one na kojima su se raspravljala osjetljiva pitanja", dodao je, misleći na samit NATO-a.

Kontroverzi doprinosi i to što je mađarski premijer Viktor Orban naredio istragu o onome što je nazvao prisluškivanjem svog ministra vanjskih poslova. U svom izvješću, Washington Post citirao je neimenovanog europskog sigurnosnog dužnosnika koji je rekao da je Szijjártó redovito zvao Lavrova s ​​"izvještajima uživo" sa sastanaka EU-a.